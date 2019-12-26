Если политические события наступающего 2020 года и дальше будут протекать в русле компромисса, то на Украине все будет хорошо. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в комментарии изданию Украина.ру

Лучше медленно идти, чем быстро стоять — Бизяев о «нормандском формате» © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

По его мнению, основными событиями, повлиявшими на ситуацию в Украине, стали избирательная кампания, встреча лидеров стран "нормандской четверки" и принятие в первом чтении закона о рынке земли.

Бизяев добавил, что следующий, 2020 год должен дать ответы на ключевые вопросы, к какой модели экономики движется Украина, куда она движется в вопросе Донбасса, как видит себя украинское общество в условиях новой Европы и каково будущее российско-украинских отношений.