«Даже газовые переговоры — это уже политический компромисс, который довлел над экономической составляющей. Если компромисс не только внутри Украины, но и внутри Европы будет доминировать, то все будет хорошо», — сказал эксперт.
По его мнению, основными событиями, повлиявшими на ситуацию в Украине, стали избирательная кампания, встреча лидеров стран "нормандской четверки" и принятие в первом чтении закона о рынке земли.
Бизяев добавил, что следующий, 2020 год должен дать ответы на ключевые вопросы, к какой модели экономики движется Украина, куда она движется в вопросе Донбасса, как видит себя украинское общество в условиях новой Европы и каково будущее российско-украинских отношений.