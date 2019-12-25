Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще не приготовил рождественский подарок для своей супруги Мелании, но работает над ним. Он сообщил об этом изданию The Hill 24 декабря

Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

Однако пока что, по словам Трампа, для жены у него есть только красивая открытка и «много любви».

«Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось немного времени. Немного, но осталось немного времени», — сказал он.

В 2018 году из-за временного прекращения работы американского правительства Трамп был вынужден нарушить семейную традицию и остался на Рождество в Вашингтоне. По его словам, праздники прошли «очень одиноко».