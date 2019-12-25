В среду, 25 декабря, католики по всему миру, в том числе в США, празднуют Рождество.
Однако пока что, по словам Трампа, для жены у него есть только красивая открытка и «много любви».
«Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось немного времени. Немного, но осталось немного времени», — сказал он.
В 2018 году из-за временного прекращения работы американского правительства Трамп был вынужден нарушить семейную традицию и остался на Рождество в Вашингтоне. По его словам, праздники прошли «очень одиноко».