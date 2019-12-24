Запрет Киевом на въезд в РФ украинских граждан по внутреннему паспорту не остановит их от поездок в Россию. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью «ПолитНавигатору»

Безпалько объяснил, для чего Киев запретил своим гражданам ездить в РФ по внутреннему паспорту © РИА Новости, Нина Зотина

Этот запрет, продолжила эксперт, ставит своей целью переориентировать миграционный поток украинцев с Востока на Запад, поскольку европейские страны вроде Германии и Польши заинтересованы в дешевой рабочей силе.

«Дело в том, что этим Зеленский со своей шайкой всяких Гончаруков вредит своим же собственным избирателям, которые в основном-то в Россию и ездят. Ну, не рагулям же, которые тоже, конечно, ездят в Россию, но их не настолько много», — категорична Монтян.

По ее мнению, украинцы сделают загранпаспорта, потратив на это время и деньги, но они будут ездить в Россию, где к ним относятся лучше и где родной для них язык, чем в чужие страны, где к ним относятся как к рабам.