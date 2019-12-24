Около полусотни неизвестных избили корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева, где рассматривают апелляцию подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменеко. Об этом 24 декабря сообщается на сайте издания

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