Шарий обнародовал список убийц «Беркута» на Майдане — видео
Шарий обнародовал список убийц «Беркута» на Майдане — видео
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
«Меня только что окружили 50 человек, начали бить по ноге и угрожать расправой. В их числе был фигурант дела об убийстве Сергей Стерненко и его соратники. Все это снимали на видео», — рассказал журналист.

Также во время нападения Кучера облили мочой и требовали связаться с Анатолием Шарием.