Около полусотни неизвестных избили корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева, где рассматривают апелляцию подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменеко. Об этом 24 декабря сообщается на сайте издания
«Меня только что окружили 50 человек, начали бить по ноге и угрожать расправой. В их числе был фигурант дела об убийстве Сергей Стерненко и его соратники. Все это снимали на видео», — рассказал журналист.
Также во время нападения Кучера облили мочой и требовали связаться с Анатолием Шарием.
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