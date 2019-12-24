Евросоюз автоматически продлевает невыгодные для них антироссийские санкции, потому что в этой организации есть определенный механизм принятия решений. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко рассказал, как уход трубопрокладчиков «Северного потока – 2» из Балтики повлияет на строительство © РИА Новости, Нина Зотина

«Если вытаскивается один кирпичик, разрушается одно здание. Кроме того, самое худшее, что сейчас может сделать ЕС, это отменить санкции против России. России это объективно невыгодно, а Евросоюзу выгодно», — отметил Ищенко.

Кроме европейских санкций, пояснил политолог, существуют еще санкции США, которые распространяют свои ограничительные меры не только на саму Россию, но и не европейские компании, которые работают с Россией.

По его словам, если ЕС снимет санкции с РФ, Россия тоже должна будет отменить свои контрсанкции, но из-за ограничительных мер США европейские компании все равно не смогут сотрудничать с Россией, а значит, отношения между Брюсселем и Москвой останутся прежними.

До тех пор, пока Европа не начнет реальную борьбу с США за поддержку своего производителя, и не введут ответные санкции против Вашингтона из-за той же ситуацией Северного потока-2, думать о снятия санкций нет смысла.