В Мелитополе по улицам колесит новогодний патруль

Автомобиль ВАЗ синего цвета с надписью «Свои» и с намотанной на багажник новогодней мишурой, имитирующей проблесковые маячки полицейской машины, ездил по улице Песчаной.
По словам мелитопольцев, они видят этот автомобиль уже не первый год.
Автомобиль ВАЗ синего цвета с надписью «Свои» и с намотанной на багажник новогодней мишурой, имитирующей проблесковые маячки полицейской машины, ездил по улице Песчаной.
По словам мелитопольцев, они видят этот автомобиль уже не первый год.
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