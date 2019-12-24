В Мелитополе по улицам колесит новогодний патруль

Жители украинского Мелитополя заметили полицейский новогодний патруль. Соответствующий снимок выложили в группе «Мелитополь» в Telegram

В Днепре запустили новогодний трамвай © dp.informator.ua

По словам мелитопольцев, они видят этот автомобиль уже не первый год.