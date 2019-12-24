В Мелитополе по улицам колесит новогодний патруль

В Днепре запустили новогодний трамвай
В Днепре запустили новогодний трамвай
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Автомобиль ВАЗ синего цвета с надписью «Свои» и с намотанной на багажник новогодней мишурой, имитирующей проблесковые маячки полицейской машины, ездил по улице Песчаной.

По словам мелитопольцев, они видят этот автомобиль уже не первый год.

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