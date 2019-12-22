По состоянию на 12:30 на площади находились около 100 человек: на улице дождливо, поэтому люди то собираются, то расходятся. На экранах показывают видео с разными артистами, выступающими в защиту подозреваемых. По словам журналистов, на площади нет никаких политических флагов, а также активистов и полиции.
Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.
Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.