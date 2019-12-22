В Киеве, на Майдане Независимости, проходит концерт «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило издание «Страна»

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк находились около 100 человек: на улице дождливо, поэтому люди то собираются, то расходятся. На экранах показывают видео с разными артистами, выступающими в защиту подозреваемых. По словам журналистов, на площади нет никаких политических флагов, а также активистов и полиции.

Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.