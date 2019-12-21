В 2019 году граждане России чаще всего искали через поисковую систему «Яндекс» информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщил российский телеканал «Дождь» в декабре

Владимир Зеленский. Биографическая справка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Отмечается, что аналитики «Яндекса» разделили поисковые запросы на несколько категорий. Все запросы оценивались по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса — тем выше балл.

Таким образом, в категории «Люди» россияне чаще всего интересовались личностью Зеленского. Вслед за ним шли японский геймдизайнер Хидео Кодзима, эко-активистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и другие.

Также были определены лидеры в таких категориях, как «События», «Спорт» и «Фильмы».

Стоит отметить, что в категории «События» россиян также больше всего волновала Украина, а именно выборы в стране (61 балл). Далее следовали пожар в Нотр-Даме (54 балла), митинги в Москве (51 балл), катастрофа Superjet в Шереметьево, концерты Билли Айлиш в России, отставка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, а также дело журналиста Ивана Голунова.

В категории «Спорт» россияне интересовались боем Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье, а также поединком Александра Емельяненко с Федором Кокляевым и Райяном Бейдером.

В категории «Фильмы» граждане РФ чаще всего искали сериалы «Игра престолов», «Чернобыль» и «Жуки». Также в «Яндексе» запрашивали информацию о блокбастере про Великую Отечественную войну «Т-34», а среди голливудских фильмов — о «Джокере», «Мстителях: Финал», «Оно 2», «Человеке-пауке: Вдали от дома» и ремейке «Короля льва».