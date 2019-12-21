На переговорах в Минске 20 декабря Украина и РФ договорились урегулировать вопрос будущих арбитражных споров по газу. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил на брифинге 21 декабря, передает корреспондент «Гордона»

«Газпром» и «Оператор ГТС Украины» могут подписать межоператорское соглашение 21 декабря © Facebook/Сергій Лещенко

«Это потенциальная возможность выигрыша. Но у нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей. То есть решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут в рамках пакета отозваны», — рассказал Оржель.

Он добавил, что РФ выплатит Украине $3 миллиарда (186,7 миллиарда рублей) по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» 21 декабря в Вене могут подписать межоператорское соглашение.