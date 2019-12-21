Накануне, 20 декабря, на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии достигли окончательной договоренности по газовому вопросу и подписали протокол о продолжении транзита через территорию Украины и урегулировании взаимных претензий.
«Это потенциальная возможность выигрыша. Но у нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей. То есть решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут в рамках пакета отозваны», — рассказал Оржель.
Он добавил, что РФ выплатит Украине $3 миллиарда (186,7 миллиарда рублей) по решению Стокгольмского арбитража.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» 21 декабря в Вене могут подписать межоператорское соглашение.