Детективы Госбюро расследований Украины (ГБР) вместе с оперативниками Службы безопасности (СБУ) провели обыски в офисе партии экс-президента, депутата Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил экс-советник министра обороны и Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook 20 декабря

Люди в масках и с автоматами ворвались в спортклуб Порошенко в Киеве – фото © Facebook, Гарик Корогодский

«ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская солидарность" провести. Ну, не в офисе — рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид», — рассказал он.

Кроме того, Бирюков подтвердил обнародованную ранее информацию об обысках СБУ в спортклубе «5 элемент», конечными бенефициарами которого являются Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Стоит отметить, что в помещении спортклуба расположено также почетное консульство Республики Сейшельские острова. При этом генеральный консул Сейшел — сын бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и совладельца корпорации «Богдан» Игоря Гладковского, который подозревается в причастности к коррупционным схемам «Укроборонпрома».

Также параллельно Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски на телеканале «Думская TV», который принадлежит депутату от «Европейской солидарности» Михаилу Шмушковичу.