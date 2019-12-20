По его словам, обыски начались утром.
«ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская солидарность" провести. Ну, не в офисе — рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид», — рассказал он.
Кроме того, Бирюков подтвердил обнародованную ранее информацию об обысках СБУ в спортклубе «5 элемент», конечными бенефициарами которого являются Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.
Стоит отметить, что в помещении спортклуба расположено также почетное консульство Республики Сейшельские острова. При этом генеральный консул Сейшел — сын бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и совладельца корпорации «Богдан» Игоря Гладковского, который подозревается в причастности к коррупционным схемам «Укроборонпрома».
Также параллельно Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски на телеканале «Думская TV», который принадлежит депутату от «Европейской солидарности» Михаилу Шмушковичу.