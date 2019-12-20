«Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства», — написано в документе.
Согласно распоряжению от 18 декабря, также досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета «Укрзализныци» Даниэля Билака и Константина Марьевича.
Кроме того, правительство уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО «Укрзализныця».