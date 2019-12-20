Кабинет министров назначил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога». Об этом 20 декабря сообщается на сайте Кабмина

«Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства», — написано в документе.

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Кроме того, правительство уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО «Укрзализныця».