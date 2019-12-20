По его словам, на заседании будут представлены документы по сгоревшим автомобилям и изложена позиция о том, что правительство должно выдать постановление об отмене штрафов, пока Верховная Рада не примет закон о растаможивании.
«Есть надежда, что сейчас будет решение вопроса, которое нам даст возможность, чтобы нас не штрафовали 1 числа (января. — Ред.). Чтобы эти процессы, которые могут запустить таможня и полиция, остановились после решения Кабинета министров постановлениями урегулировать этот вопрос, пока Рада не примет закон о растаможивании», — заявил Ярошевич.
Глава «АвтоЕвроСилы» также отметил, что протестующие не требуют бесплатного пользования и готовы платить налоги.