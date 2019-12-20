Кабинет министров Украины проводит внеочередное заседание правительства, на которое приглашены владельцы автомобилей с европейской регистрацией. Об этом глава движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич сообщил на своей странице в Facebook 20 декабря

"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили © Украина.Ру

«Есть надежда, что сейчас будет решение вопроса, которое нам даст возможность, чтобы нас не штрафовали 1 числа (января. — Ред.). Чтобы эти процессы, которые могут запустить таможня и полиция, остановились после решения Кабинета министров постановлениями урегулировать этот вопрос, пока Рада не примет закон о растаможивании», — заявил Ярошевич.

Глава «АвтоЕвроСилы» также отметил, что протестующие не требуют бесплатного пользования и готовы платить налоги.