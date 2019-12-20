Отмечается, что НСЖУ пытается связаться с директором медиахолдинга Юрием Басюком для получения подробностей, но телефон не отвечает.
«Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должно уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова.