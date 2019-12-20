Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает практику проведения силовиками обысков в СМИ, которые прерывают вещание. Об этом глава союза Сергей Томиленко сообщил на своей странице в Facebook 20 декабря

Обыски на телеканале «Думская TV» в партии Порошенко связывают с Гончаренко © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Юрием Басюком для получения подробностей, но телефон не отвечает.

«Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должно уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова.