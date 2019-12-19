Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона, сообщается на сайте комитета.

«24 медали поделим между собой». Реакция западных СМИ на «спортивное» отстранение России
«24 медали поделим между собой». Реакция западных СМИ на «спортивное» отстранение России
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия есть бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

 