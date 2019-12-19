Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона, сообщается на сайте комитета.
Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.
Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.
Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия есть бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.