Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения украинца Алексея Торохтия. Об этом сообщает пресс-служба МОК в четверг, 19 декабря

Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона, сообщается на сайте комитета.

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Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия есть бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.