Фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились в НАБУ с требованием расследовать факты коррупции главы комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. Об этом 19 декабря заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в комментарии журналистам, который обнародовала в Facebook

Путин о земельной реформе на Украине и финансовой помощи Киеву со стороны США — видео © Также, по ее словам, он сфальсифицировал сравнительные таблицы и проигнорировал правки депутатов. Тимошенко отметила, что фракции требуют от НАБУ сделать все, чтобы приостановить рассмотрение законопроекта о рынке земли. Фракции ожидают, что Сольского вызовут в НАБУ.