«Сольский вчера на глазах у всей страны проводил комитет и протягивал закон о продаже сельскохозяйственной земли вопреки Конституции, регламента и законов… Он закрыл комитет для того, чтобы имели возможность присутствовать там члены аграрной ассоциации. Сделал комитет тайным и заставил членов комитета «Слуги народа» проголосовать за это», — заявила она.
Также, по ее словам, он сфальсифицировал сравнительные таблицы и проигнорировал правки депутатов. Тимошенко отметила, что фракции требуют от НАБУ сделать все, чтобы приостановить рассмотрение законопроекта о рынке земли. Фракции ожидают, что Сольского вызовут в НАБУ.