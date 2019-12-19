На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России хоть завтра продлить заключённый с США договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - единственный инструмент сдерживания гонки вооружений

Срок действия документа истекает в феврале 2021 года.

«Мы дали наше предложение, я уже говорил, хочу ещё раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если завтра США пришлют соответствующее письмо, хоть по почте. Пока же никакого ответа нет», — заявил Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря.

Американская сторона настаивает на разработке нового документа, к которому присоединится и Китай, ссылаясь на то, что с момента подписания СНВ-3 в 2011 году баланс сил между великими державами изменился, но Пекин категорически отрицает такую возможность.

«Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений», — предупредил Путин.

2 августа США в одностороннем порядке вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в результате чего документ утратил свою силу.