В 2020 году НАК «Нафтогаз Украины» из-за анбандлинга потеряет 13 миллиардов гривен (34,7 миллиардов рублей) чистой прибыли. Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина" 18 декабря

На Украине вступил в силу закон о разделении деятельности по транспортировке газа - анбандлинге © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно минус 13 миллиардов гривен чистой прибыли в следующем году. Негативный эффект для ликвидности немного больше», — сообщил Коболев.

По его словам, финплан компании предусматривает определенные продажи активов, поэтому непосредственный отрицательный финансовый эффект от анбандлинга больше, однако, несмотря на это, группа останется прибыльной.

Глава «Нафтогаза» также добавил, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, «Привата», «Укргаз-Энерго» остаются в старой структуре, тогда как новый оператор ГТС — это «чистая» компания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от «Нафтогаза» к ООО «Оператор ГТС» освобождается от уплаты НДС — этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга «Нафтогаза».