Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик рассказал, что на очередной встрече в Минске основные дискуссии проходили под влиянием решений, достигнутых на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Об этом 19 декабря сообщает "РБК-Украина"

Как подчеркнул во время итоговой пресс-конференции спецпредставитель ОБСЕ, стороны конфликта в Донбассе должны продемонстрировать политическую волю для выполнения решений нормандского саммита.

«Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия», — приводит слова Мартина Сайдика издание.

При этом дипломат уточнил, что в ходе прошедших переговоров сторонам не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». Сайдик, впрочем, не исключил, что такая договоренность может быть достигнута в режиме видеоконференции. Скубченко: «Обмен пленными может сорваться, потому что нет такого гаранта, как Медведчук» © Facebook, Александр Скубченко

«Думаю, желание со всех сторон есть осуществить именно этот обмен. Есть еще разные технические моменты, которые надо будет уточнить», — рассказал он.

Как положительный момент спецпредставитель ОБСЕ отметил, что ТКГ повторно заявила о своей приверженности режиму прекращения огня. Помимо этих вопросов рабочая группа по безопасности в Минске начала дискуссию по определению трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Дипломат уточнил, что следующее заседание планируется провести 16 января.