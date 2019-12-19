«Любой нормальный человек выступает за соблюдение прав человека, но чтобы кого-то в чем-то обвинять и что-то там требовать, как минимум стоит посетить регион, о котором идет речь, посмотреть на ситуацию своими глазами, пообщаться с людьми. Вместо этого принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами и основанные на выдумках нескольких политических проходимцев», — сказал Чегринец.
По его словам, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.
Накануне ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. Генассамблея вновь заявила, что «силовой захват Крыма является незаконным».