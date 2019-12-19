Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является основанным на выдумках напыщенным документом. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает 19 декабря РИА Новости

МИД РФ связал принятие крымской резолюции ООН с желанием противников Зеленского помешать нормандскому саммиту © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По его словам, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.

Накануне ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. Генассамблея вновь заявила, что «силовой захват Крыма является незаконным».