«Из-за резкого повышения цен на энергоносители всех видов на 12%, 15%, 20%, на транспортные услуги, то есть на те товары и услуги, которые нельзя не оплачивать, у людей не хватает ресурсов, чтобы приобретать другие товары. Поэтому низкая покупательная способность затормозила темпы роста цен», — пояснил экономист.
Кроме того, из-за увеличения цены энергоресурсов подорожало и изготовление товаров.
«Это инфляция затрат. И вскоре она приведет или уже привела к увеличению цен на абсолютно все товары и услуги, несмотря на укрепление гривны», — сообщил эксперт.
По итогам ноября инфляция в Украине составила 5,1%, и по итогам года она должна упасть до 5% плюс-минус 1%, прогнозируют в Национальном банке Украины.