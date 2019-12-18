Уменьшение темпов инфляции связано с уменьшением покупательной способности граждан, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве на днях

«Из-за резкого повышения цен на энергоносители всех видов на 12%, 15%, 20%, на транспортные услуги, то есть на те товары и услуги, которые нельзя не оплачивать, у людей не хватает ресурсов, чтобы приобретать другие товары. Поэтому низкая покупательная способность затормозила темпы роста цен», — пояснил экономист.

Кущ: «Низкая инфляция и крепкая гривна не помогут Украине получить дешевые кредиты» © Facebook, Алексей Кущ

«Это инфляция затрат. И вскоре она приведет или уже привела к увеличению цен на абсолютно все товары и услуги, несмотря на укрепление гривны», — сообщил эксперт.

По итогам ноября инфляция в Украине составила 5,1%, и по итогам года она должна упасть до 5% плюс-минус 1%, прогнозируют в Национальном банке Украины.