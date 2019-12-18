Киевский апелляционный суд отпустил экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Решение объявил судья Виктор Глиняный, пишет LB.ua в среду, 18 декабря

Адвокаты Пашинского успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева от 29 ноября о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года, пишет издание.

Защитник экс-депутата Андрей Федур на суде сообщил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.

Следователи ГБР изъяли у Пашинского пистолет, который ему вернула прокуратура © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Кроме того, адвокат заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

По мнению прокуратуры, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы, в том числе повторные.

Суд принял сторону Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и отравить домой.

Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию. Срок действия решения суда — до 3 февраля 2020 года.