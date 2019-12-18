Жириновский на примере Зозули объяснил, что ждет всех украинских президентов
Жириновский на примере Зозули объяснил, что ждет всех украинских президентов
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
Ранее президент Преса заступился за Зозулю после того, как фанаты мадридского клуба сорвали матч против «Альбасете», где играет украинский футболист. Болельщики выразили недовольство взглядами Зозули, скандируя «Зозуля — ***** нацист». Преса же заявил, что обнял Зозулю, а болельщики нанесли большой урон клубу.

Издание пишет, что во время матча против «Тарасоны» Пресу оскорбляли с трибуны, а после его завершения группа из тридцати фанатов окружила автомобиль функционера, выкрикивая ругательства и нанося ущерб транспортному средству.

После нападения Преса обратился в правоохранительные органы.

Зозуля известен своим почитанием лидера украинских националистов Степана Бандеры.