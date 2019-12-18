Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подвергся атаке со стороны ультрас своего клуба после того, как поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, известного своими националистическими взглядами. Об этом пишет издание Marca в среду, 18 декабря

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