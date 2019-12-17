В ходе пресс-конференции эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко рассказал о взаимосвязи роста зарплат, цен и коммунальных услуг. Событие произошло в Киеве на днях

По словам эксперта, гривна не укрепляется, а рынок насыщается спекулятивным капиталом в связи с выкупом иностранцами ценных государственных бумаг (ОВГЗ). Кроме того, банки не кредитуют реальный сектор экономики, из-за этого начинают расти цены на товары.

«В госбюджет-2020 заложено увеличение минимальной зарплаты, которое в пять раз превышает прогнозные темпы роста ВВП, установленный правительством. Это странно, когда рост ВВП — 3,3%, а повышение зарплаты — на 16%. С чего повышать?», — добавил эксперт.

Гаврилечко рассказал о причинах рекордного изменения курса гривны © Facebook/Александр Петрачков

«Если увеличивается стоимость ЖКУ, естественно, будут расти все розничные цены, так как они так или иначе привязаны к коммунальным услугам», — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что недавно Кабинет министров отменил собственное постановление №560, благодаря которому предельная стоимость тепла составляла 1400 грн/1 Гкал. Сейчас же, по словам аналитика, она увеличилась во всех без исключения регионах на 15-20%. И буквально на днях национальных регулятор по тарифам (НКРЭКУ) согласовал увеличение тарифов на воду и водоотвод в Киеве от 2 до 10%.