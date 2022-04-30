Руководитель грузинского Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе провел в Тбилиси брифинг для прессы под названием «Истина умирает первой — об антироссийской пропаганде и влиянии украинского конфликта на Грузию». В интервью Украине.ру он объяснил, как противостояние Запада и России угрожает его стране государственным переворотом

— Мы видим грузинских так называемых добровольцев, воюющих со стороны Киева, но официальный Тбилиси никак не причастен к таким наемникам?

— Правительство Грузии не поощряет, не финансирует и не призывает никого ехать воевать за Украину. Но, когда наемник погибает, его тело привозят домой за государственный счет, на похоронах речи толкают политики от оппозиционных партий, объявляют их героями, устраивают траурные процессии. Это все вызывающе делается — дескать, вот, якобы, очередного героя привезли. Правительство на это смотрит сквозь пальцы.

— Но это не кадровые военные грузинской армии?

— Это бывшие военные, они профессионалы. Но у нас, конечно, нет полной информации, кто эти люди. Не думаю, что у кого-то есть весь список [участвующих в боевых действиях на стороне Украины], даже, наверное, у спецслужб нет.

— Грузинские СМИ этим не интересовались?

— Таких сведений нет и у официальных структур, а собрать их непросто. Ведь, скорее всего, наемники не заявляют публично, куда и с какой целью они едут. И направляться могут не в Польшу, поближе к украинской границе, а в Италию, а куда он поехал на самом деле — непонятно. Компетентные органы могут догадываться, но достоверных известий может и не быть.

— А каково отношение грузинского общества к тем, кто покинул Россию из-за несогласия с политикой правительства страны?

— В целом нейтральное. Хотя на них также сказывается то, что продолжает литься из многих западных СМИ ложь, а в Грузии эта антироссийская пропаганда умножается. К сожалению, многие настроения, предвзятость как будто в квадрате.

— А эта кампания в медиа как-то сказывается на позиции официального Тбилиси?

— Сказывается. Главная опасность в том, что правительство ничего не делает и считает, что дальше будет так же — ничего не изменится, можно не замечать проблемы. Хотя идет серьезное давление на Тбилиси через Киев и напрямую, чтобы присоединились к западным санкциям в той или иной форме. Хотя к санкциям мы уже фактически присоединились. «Банк ВТБ Грузия» фактически закрыли безапелляционно. (В конце февраля финансовые власти республики сообщили, что отзывают у «Банка ВТБ Грузии» право обслуживать физических лиц, заемщиков и депозитариев, так как банк попал под санкции; активы были проданы «Базисбанку». — Ред.) Разве это не санкции? Поэтому многие грузины говорят: что вы прогибаетесь? Вас рано или поздно поставят в неудобную позу, вас сметут. Надо менять отношение, более жестко подходить к этой истерической публике, которая требует «определиться», и параллельно углублять экономические отношения с Россией. Банк создавать, чтобы перечислять и принимать суммы, чтобы мы могли продолжать торговлю в нормальном режиме.

Вот новость, важная для Грузии: «Боржоми» приостанавливает работу, так как предприятием владеют российские бизнесмены и они не могут переводить нужные суммы (принадлежащее на 60 процентов «Альфа-групп» производство из-за санкций не может получать валютную прибыль. — Ред.). Это серьезная проблема, и страусиная поза, которую предпочло наше правительство ничего не даст, кроме моря негатива. И все это ведет к государственному перевороту, в нем примут участие те боевики, которые сейчас находятся на Украине.

— Они вернутся и устроят мятеж?

— У них есть сторонники внутри силовых структур Грузии, и такой бунт вполне вероятен.

— А что им не нравится в Грузии?

— Их не устраивает не до конца антироссийский курс. Тот прозападный, который есть, — он тоже антироссийский, но им недостаточно.

— Как скоро это может произойти?

— Кризис назревает, пара месяцев осталось до критической ситуации, отсчет для Грузии уже пошел, положение дел будет только хуже, если правительство продолжит так же прятаться от реальности.