Антироссийские силы стремятся разжечь конфликты по периметру границ России с целью отвлечь Москву от выполнения спецоперации на Украине. Однако в случае с Карабахом эскалации не допустит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, уверен политолог Алексей Мартынов

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в период с 24 по 26 марта произошла эскалация конфликта. По данным Минобороны России, азербайджанская сторона дважды нарушила режим прекращения огня и ввела войска в н. п. Фурух. Согласно сообщению Минобороны от 27 марта, в результате проведённых переговоров Азербайджан отвёл свои подразделения из зоны ответственности российских миротворцев. «Это не Карабах». Военный эксперт Шурыгин о том, что уже сделала Россия на Украине и что еще сделает © 1tv.ru

— Алексей Анатольевич, стоит ли России готовиться к т. н. «карабахскому фронту»?

— Мне бы не хотелось, как и вам, как и многим, чтобы события подобным образом развивались. С точки зрения этой развёрнутой антироссийской химеры, подобный сценарий был бы логичен, со стороны тех людей, которые эту химеру развернули. Но я обращу ваше внимание, что за Азербайджаном традиционно стоит Турция, а Турция имеет очень большое влияние на Азербайджан.

Мне кажется, что в планы Эрдогана не входит попасть в список недружественных России стран, с которыми, например, вводятся расчёты за рубли во внешней торговле. Исходя из этого, мне кажется, что несмотря на определённое неспокойствие в этом регионе, серьёзного закавказского фронта для России развёрнуто не будет.

— То есть Эрдоган удержит Азербайджан от агрессивных действий?

— Я думаю, что он удержит Баку в рамках. От агрессивных действий удержать он, наверное, вряд ли может, а вот удержать их в рамках — может вполне. Тем более что существует достаточно тесный контакт и давнишние неплохие отношения у Ильхама Алиева и Владимира Путина. Обращаю ваше внимание, что Ильхам Алиев был одним из первых лидеров государств, кто контактировал с президентом Путиным лично после начала спецоперации на территории Украины. Я надеюсь, что второго фронта для России в Закавказье не откроется. Это совершенно не исключает, что под шумок сегодняшних событий в разных местах разные страны попытаются решить свои задачи, получить какие-то свои гешефты. «Не Осетия, а Карабах». Киевский эксперт о том, что сделает РФ в случае наступления ВСУ на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

— Может ли Кремль рассчитывать на лояльность армянского руководства в данной ситуации?

– С Ереваном всё сложнее. С одной стороны, мы дождались публичной акции в поддержку России, в поддержку российской специальной военной операции в Ереване, пускай и немногочисленной. С другой стороны, определённый антироссийский дискурс имеет место в дружественной, всем практически обязанной России стране. Поэтому уверенности в отношении Еревана лично у меня нет. Хотя с ментальной точки зрения считается, что нам ближе Армения.

Хотя бы потому, что на территории России проживает больше армян, чем в самой Армении. Мы вместе живём, мы христиане. Но у меня в отношении сегодняшнего армянского руководства имеется скепсис. Я вижу больше логики в Баку, как бы это неприятно ни звучало для части людей в нашей стране.