Ядерные силы РФ, как наступательные, так и оборонительные, приведены в полную боевую готовность. Никто не знает, сколько еще продлится такой режим. В зависимости от геополитической обстановки, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

«Коктейли Молотова» и готовность к переговорам. Хроника событий на Украине по состоянию на 17.00 27 февраля © CC0 Украина.ру.

Ранее президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства отметил, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, но высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.

Комментарий Александра Михайлова:

— Это чисто президентское решение, о котором Путин сообщил по итогам совещания с главой Минобороны и начальником Генштаба. Никто не знает, сколько еще продлится такой режим. В зависимости от геополитической обстановки.

Сам по себе повышенный режим боевой готовности касается ядерных стратегических сил. Это означает, что наши ядерные силы, как наступательные, так и оборонительные, приведены в полную боевую готовность. К оборонительным силам также относятся ВКС, авиация, система ПВО/ПРО и вообще система слежения за ракетными запусками. Что касается сил наступления, то это стратегические наступательные силы ядерной триады.

Я надеюсь, что это решение отрезвит Запад. Чего его пугать-то? Это бессмысленно. Главное, чтобы люди поняли, что их ждет. Если они это поймут, они будут вести себя по-другому.