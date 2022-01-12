Кризис в Казахстане случился очень «вовремя» для Александра Лукашенко, который, судя по всему планировал осуществить казахстанскую модель транзита власти, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

Глядя на крах казахстанской политической модели последних лет, когда в стране появилось фактически два центра власти — президент и глава Совета безопасности, Лукашенко наверняка сохранит за собой и пост президента, и станет к тому же председателем Всебелорусского собрания. Такое мнение выразил белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов

— Всеволод, как Вы оцениваете итоги первого раунда переговоров России и США по поводу безопасности в Европе?

— Пока никаких внятных результатов не видно. Честно говоря, на какие-то особо впечатляющие результаты я не рассчитываю, учитывая характер и степень расхождений. Похоже, в данном случае важнее сам факт переговоров, чем их результат.

— Повлияли ли события в Казахстане на переговорные процессы?

— Думаю, повлияли, но как именно это проявится, пока не очевидно. Тем более, что ещё до конца неясен итог самого кризиса в Казахстане и кто от него больше выиграл, а кто проиграл.

— Как Вы в целом оцениваете казахстанский кризис? Что это — борьба кланов, социально-политический протест населения или иностранная гибридная атака?

— Думаю, что в первую очередь это борьба кланов за передел власти в условиях двоевластия и незавершенного транзита. Свою роль сыграли и объективные социальные факторы — накопившиеся противоречия, демографический взрыв в наиболее отсталых южных районах.

Территория без революций. Казахстанский кризис изменил роль и влияние ОДКБ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Назарбаева, и произошедшее стало неожиданностью для всех. Однако теперь, конечно, следует ожидать и обострения международной борьбы за влияние на Казахстан.

— Как известно, ранее казахстанскую модель транзита власти считали чуть ли не образцовой для других стран СНГ. Теперь же, после того, как Токаев на фоне требований общества снял Назарбаева с должности главы Совбеза, можно говорить о её девальвации и неэффективности?

— Безусловно, это крах модели авторитарного транзита и предупреждение для других постсоветских режимов, аналогичных казахстанскому. Скорее всего, ответом на этот вызов станут попытки политической заморозки и максимального оттягивания самого момента политического транзита.

«Во всём виновата Россия». Украинские политики отреагировали на события в Казахстане © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк - В Белоруссии грядет конституционная реформа и референдум. Притом, там продолжается политический кризис. Как события в Казахстане могут повлиять на развитие событий в Беларуси?

— Казахстанский кризис случился очень «вовремя», учитывая, что в Белоруссии сейчас пытаются осуществить фактически казахстанскую модель транзита, с местной спецификой.

Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания — новая редакция конституции это допускает. Впрочем, я бы не исключал и каких-то неожиданностей, учитывая обилие «черных лебедей» в последнее время.