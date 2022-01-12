Глядя на крах казахстанской политической модели последних лет, когда в стране появилось фактически два центра власти — президент и глава Совета безопасности, Лукашенко наверняка сохранит за собой и пост президента, и станет к тому же председателем Всебелорусского собрания. Такое мнение выразил белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.
— Всеволод, как Вы оцениваете итоги первого раунда переговоров России и США по поводу безопасности в Европе?
— Пока никаких внятных результатов не видно. Честно говоря, на какие-то особо впечатляющие результаты я не рассчитываю, учитывая характер и степень расхождений. Похоже, в данном случае важнее сам факт переговоров, чем их результат.
— Повлияли ли события в Казахстане на переговорные процессы?
— Думаю, повлияли, но как именно это проявится, пока не очевидно. Тем более, что ещё до конца неясен итог самого кризиса в Казахстане и кто от него больше выиграл, а кто проиграл.
— Как Вы в целом оцениваете казахстанский кризис? Что это — борьба кланов, социально-политический протест населения или иностранная гибридная атака?
— Думаю, что в первую очередь это борьба кланов за передел власти в условиях двоевластия и незавершенного транзита. Свою роль сыграли и объективные социальные факторы — накопившиеся противоречия, демографический взрыв в наиболее отсталых южных районах.
Что касается внешних игроков, то их в целом устраивал режим Назарбаева, и произошедшее стало неожиданностью для всех. Однако теперь, конечно, следует ожидать и обострения международной борьбы за влияние на Казахстан.
— Как известно, ранее казахстанскую модель транзита власти считали чуть ли не образцовой для других стран СНГ. Теперь же, после того, как Токаев на фоне требований общества снял Назарбаева с должности главы Совбеза, можно говорить о её девальвации и неэффективности?
— Безусловно, это крах модели авторитарного транзита и предупреждение для других постсоветских режимов, аналогичных казахстанскому. Скорее всего, ответом на этот вызов станут попытки политической заморозки и максимального оттягивания самого момента политического транзита.
- В Белоруссии грядет конституционная реформа и референдум. Притом, там продолжается политический кризис. Как события в Казахстане могут повлиять на развитие событий в Беларуси?
— Казахстанский кризис случился очень «вовремя», учитывая, что в Белоруссии сейчас пытаются осуществить фактически казахстанскую модель транзита, с местной спецификой.
Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания — новая редакция конституции это допускает. Впрочем, я бы не исключал и каких-то неожиданностей, учитывая обилие «черных лебедей» в последнее время.