Получив все что им причитается за блокировку российских СМИ, немцы резко вспомнят, чем различаются их взаимоотношения с русскими и с американцами, уверен публицист и политик Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

Два немецких YouTube-канала RT удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.

Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос, нужно ли России принимать аналогичные жесткие меры в отношении германских СМИ вроде Deutche Welle и стоит ли в связи с этим опасаться за судьбу «Северного потока-2» и двусторонних российско-германских отношений, заявил следующее:

- По поводу «Северного потока — 2» я не беспокоюсь, поскольку он нужен немцам. Нам он тоже нужен в какой-то мере, но у нас есть и другие покупатели. У немцев других продавцов нет, и в обозримом будущем не предвидится. Поэтому за вторую, а также за все последующие очереди «Северного потока» я спокоен. Я не сомневаюсь, что последующие очереди понадобятся. То, как падал рейтинг «зеленых» в Германии при каждой попытке заявить о закрытии или отмене второй очереди «Северного потока», наглядно показывает, кому он нужен.

Что касается хороших отношений между Москвой и Берлином, то наши с немцами отношения портились уже два раза в ходе двух европейских фаз мировой войны, и довольно скоро вновь становились хороши; как раз, на почве основательного мордобоя.

Надо сказать, что во время первой фазы немцы нас основательно побили, во время второй мы им ответили гораздо сильнее, но в любом случае именно такой опыт показывает, что время от времени нам приходится напоминать немцам, кто, все-таки, главный. И такого вразумления им хватает надолго.

Сейчас, конечно, идет информационная война, но это тоже достаточно «больно». Я надеюсь, что, получив все что им причитается за блокировку наших СМИ, немцы резко вспомнят, чем различаются их взаимоотношения с русскими и с американцами.