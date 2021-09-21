На днях Верховная Рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект «О виртуальных активах», который по мнению директора по развитию бизнеса в странах СНГ криптобанка Chatex Александра Хвойницкого, лишь один из шагов властей Украины, намеренных превратить страну в мировой центр выработки и торговли виртуальными активами

Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Украина.ру

— Александр, что означает легализация на Украине криптовалют как виртуальных активов?

— Новый законопроект ввел в правовое поле понятие «виртуальный актив». Таким образом, нематериальное благо, выраженное совокупностью данных в электронной форме, стало объектом гражданских прав, имеющим стоимость.

Проще говоря, криптовалюту в Украине теперь как виртуальный актив можно совершенно легально покупать, хранить, дарить, инвестировать в нее. Сохранность криптовалютных активов и инвестиций однозначно защищена законом, что весьма немаловажно.

— Чем это отличается от недавней легализации криптовалюты в Сальвадоре?

— В этой небольшой латиноамериканской стране, где в 2001 году отказались от собственной денежной единицы (колона) и сделали своей официальной валютой доллар США, теперь такой же легальной платежной единицей признан биткоин. С 7 сентября, когда вступил в силу принятый властями Сальвадора закон, криптовалютой уже платят в ресторанах и службах доставки, что мы уже видим в новостях из этой страны.

Причем, вопреки многочисленным стереотипам, оказалось, что платить криптовалютой несложно даже в такой стране третьего мира. Мы видим, как продавцы на кассах быстро освоили работу с биткоином и проведение платежа занимает каких-то 10—20 секунд.

Действительно, технологически здесь ничего сложного нет, можно наладить платеж криптовалютой на кассе. Наш платежный шлюз Chatex Pay позволяет осуществлять эквайринг криптовалют через дебетовые и кредитные карты.

Кстати, не исключено, что к платежам криптовалютой Украина рано или поздно тоже придет. Дело в том, что принятый 8 сентября закон является лишь этапом в «дорожной карте» по легализации криптовалюты, которая усиленно продвигается на протяжении последних лет специально созданное в сентябре 2019 года профильное государственное ведомство — Министерство цифровой трансформации Украины (далее — Минцифры). Стоит напомнить, что принятый сейчас законопроект был внесен еще 11 июня 2020 года.

— Даже так?

— Да. Конечной целью этих инициатив является превращение Украины к 2030 году в «удобную гавань» для криптовалютных бизнесов, что включает в себя создание нормативно-правовой базы для ведения бизнеса криптокомпаниями, правовой защиты криптобизнесов и значительных налоговых льгот для них.

Согласно представленному 21 июля 2021 года — сразу же после принятия 15 июля в первом чтении вышеупомянутого законопроекта «О виртуальных активах» — итоговому отчету Минцифры «Виртуальные активы Украины-2030», чтобы обеспечить оптимальную среду для развития рынка виртуальных активов, правительству страны необходимо решить в ближайшие годы целый ряд приоритетных правовых и образовательных задач.

Среди этих задач — обеспечить соответствующую правовую основу и стабильный налоговый режим на ближайшие 3—5 лет, разрешить криптовалютным компаниям открывать банковские счета, реформировать суды для усиления защиты частной собственности в сфере виртуальных активов и т.д.

В эту «дорожную карту» также входят изменения в сфере образования с разработкой программ, посвященных блокчейну и виртуальным активам. Уже созданы бесплатные курсы по криптограмотности для населения под эгидой Минцифры.

В дальнейшем предполагается, что учить грамотности в сфере виртуальных активов украинцев начнут уже в государственных школах и продолжат в вузах, где будет введен магистерский курс по децентрализованным финансам. Также будет создана специальная образовательная программа для депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

— Чем вызвано такое внимание властей Украины к легализации криптовалюты?

— Тут много причин. Во-первых, и без участия властей украинцы сами очень интересуются криптовалютой. В сентябре 2020 года Минцифры с помпой цитировало отчет компании Chainalysis (это действительно авторитетная крупная западная компания, которая существует с 2014 года и специализируется на анализе данных блокчейна) о том, что граждане Украины являются самыми активными пользователями в сфере криптовалют. Была опубликована даже соответствующая карта.

Речь шла про рассчитываемый экспертами Chainalysis индекс использования криптовалюты. Это такой очень сложный показатель, который считается исходя из стоимости пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатков токенов на онлайн-счетах, объема розничных и p2p-транзакций на сумму менее 10 тыс. долл., рассчитанных по паритету покупательной способности.

На первом месте украинцы или нет — вопрос дискуссионный. Но то, что Украина находится в топе стран, где население активно продает-покупает криптовалюту — это факт.

В июне этого года Chainalysis опубликовала данные о том, сколько жители разных стран заработали на биткоине в 2020 году. На первом месте США (4,09 млрд долл.), на втором Китай (1,15 млрд), затем Япония (0,93 млрд), Великобритания (0,83 млрд) Россия (0,63 млрд), Германия (0,61 млрд), Франция (0,59 млрд), Испания (0,46 млрд), Южная Корея (0,52 млрд) и Украина (0,39 млрд). Но при этом население Украины (по статистической оценке, около 44 млн чел., но, с учетом выехавших за рубеж, может быть и меньше, последняя перепись населения была в 2001 году и зафиксировала 48,2 млн чел.) несопоставимо с населением стран во главе списка. В Штатах перепись 2020 года зафиксировала 331,4 млн чел., а в Китае по данным переписи 2020 года и вовсе 1 млрд 412 млн чел.

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Есть еще такая цифра — средний объем транзакций с криптовалютой в Украине сегодня составляет от 150 до 200 млн долл. В день!

Мы и сами в Chatex фиксируем огромный интерес со стороны украинских пользователей к операциям к криптовалютой, так как недавно открыли в Украине филиал нашей академии онлайн-трейдинга, где учат не только торговать криптовалютой, но и регистрации бизнеса в этой сфере, объясняют особенности налогообложения в каждой стране и т.д.

— То есть власти страны хотят это легализовать и обложить налогом?

— Все сложнее. Украина при Владимире Зеленском выбрала вектор на превращение в высокотехнологичную страну (вспомним лозунг про «государство в смартфоне») с самыми благоприятными условиями для инновационных стартапов и компаний.

Как следствие, одной из причин легализации криптовалют является желание Украины стать передовой технологической державой. Также это, на мой взгляд, призвано дать сигнал мировым криптокомпаниям, что в Украине для них создан максимально friendly режим, здесь для них самые низкие налоги (для юридических и физических лиц налог на прибыль составит всего 5%, хотя для физлиц такой льготный режим сохранится лишь до 2025 года, а НДС криптокомпании вообще не будут платить), здесь их защищает закон.

На выходе это должно — по идее — дать и инвестиции, и новые рабочие места, и налоги.

Это важно на фоне тех гонений, которые развернули на криптовалюту и майнинг в Китае. В июне Народный банк Китая запретил операции с криптовалютами и тут же началась «зачистка» майнинговых ферм в провинциях, где было их особенно много — как правило, это бедные, горные (Юньнань Цинхай) либо пустынные (Синьцзян-уйгурский автономный район, автономный район Внутренняя Монголия) регионы, где майнинг при дешевой электроэнергии позволял местным жителям зарабатывать приличные деньги. Всех обязали прикрыть майнинг до конца июня. В июле Государственная энергетическая компания Китая вообще запретила клиентам тратить электроэнергию на майнинг.

В Украине же, наоборот, в мае 2020 года и. о. министра энергетики Ольга Буславец призвала направить избыток электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, на майнинг. После этого Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» начала предоставлять иностранным майнерам доступ к АЭС.

23 августа 2020 года «Энергоатом» подписал договор с швейцарской компанией H2 о создании дата-центра при Запорожской АЭС. Швейцарцы вложат в проект 700 млн долл. 13 октября 2020 года аналогичный договор о создании дата-центров при атомных электростанциях «Энергоатом» подписал с нидерландской компанией Bitfury. Первый дата-центр в рамках контракта с нидерландцами планируется построить про Ровенской АЭС.

Причина во всех случаях проста — для майнинга нужно очень много электроэнергии, это самая затратная часть процесса. А в Украине много электроэнергии, причем дешевой.

Кстати, размещение майнинговых дата-центров на атомных электростанциях — это не какая-то украинская инновация. Аналогичные условия вполне официально предлагают и в России, например, на Калининской АЭС.

— А как легализация криптовалют скажется на трудовых мигрантах из Украины?

— Это еще один важный аспект. По вполне официальным данным Национального банка Украины, объем денежных переводов из-за границы, совершаемый в основном трудовыми мигрантами, ежегодно составляет около 12 млрд долл. По подсчетам Всемирного банка, эти суммы даже больше — до 14 млрд долл.

Часть денег трудовые мигранты, работающие в той же Польше (где только официально трудоустроено около миллиона граждан Украины) передают домой при оказии наличными, но из Италии или Германии это сложнее, поэтому они пользуются услугами банков или международных систем денежных переводов, таких как Western Union.

И тут возникает важный момент. Из онлайн-кошелька с криптовалютой можно мгновенно вывести деньги в любой национальной валюте на карту любого банка в любой стране. И без всякой комиссии. И не нужно ходить в офисы Western Union и отдавать им часть заработанного. Не нужно даже открывать карту в банке и, опять же, платить за ее обслуживание, а также оплачивать различные комиссии за снятие или перевод денег.

Грозит ли Украине «Крипточернобыль»? На атомных электростанциях хотят добывать биткоины © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Я не исключаю, что вскоре в Украине появятся и криптоматы, то есть банкоматы по покупке-продаже криптовалют. Такие есть во многих странах мира — от США и Канады до Южной Кореи или Турции — и их насчитываются тысячи, причем их количество быстро растет (например, на конец 2018 года их было 4,0 тыс., а на сентябрь 2019-го — 5,6 тыс.).

Другое дело, что если экономика страны окажется слишком завязана на курс того же биткоина, то краткое его падение курса — как уже бывало не раз за последние годы — способно вызвать финансовый кризис национального, а то и мирового масштаба.