Ополчение Донбасса в 2014 году повторило подвиг своих героических предков. Саур-Могилу - господствующую высоту Донецкого кряжа - в 1943 году советские войска брали два раза. Семь лет назад на этом же самом месте ополченцы Донбасса дважды выдержали тяжелые бои с превосходящими силами украинских боевиков, напоминает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, 8 сентября День освобождения Донбасса. В этом году центром празднования в Республике будет знаменитый мемориальный комплекс на Саур-Могиле. Что значит этот праздник для ДНР?

— В этом году Донецкая Народная Республика отмечает 78-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Отмечая этот праздник, мы не только вспоминаем наше героическое прошлое, но и смотрим в будущее, в котором донецкая земля станет полностью свободна от украинских захватчиков.

Народное ополчение Донбасса в 2014 году повторило подвиг своих героических предков. Саур-Могилу — господствующую высоту Донецкого кряжа — в 1943 году советские войска брали два раза. Семь лет назад на этом же самом месте ополченцы Донбасса дважды выдержали тяжелые бои с превосходящими силами украинских боевиков.

В 1943 году с освобождения Саур-Могилы началось победное шествие советской армии по Донецкой земле. В 2014-м контроль над высотой также стал стартом освободительной военной кампании.

8 сентября для жителей Донбасса символический день. Он вдохновляет нас, придает сил в борьбе за свободу и независимость. Сегодня мы делаем все возможное для нашей окончательной победы.

- В Республике планируется провести съезд ветеранов. Кто и с какой целью собирается?

— Съезд ветеранов «Защитники России» состоится в рамках празднования годовщины освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Также 8 сентября отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии с армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года.

Съезд пройдет в священном для нас месте — на кургане Саур-Могила. Мы ждем гостей из Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Южной Осетии. Планируется участие более пяти тысяч героев — это ветераны Великой Отечественной войны, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженных конфликтов в различных точках мира, а также бойцы Народного ополчения Донбасса.

Это беспрецедентное по составу и количеству участников мероприятие, причем не только для нас, но и для России. Почтить память героев былых времен соберутся их преемники — ветераны, представители разных поколений, которые передадут эстафету памяти потомкам. Наши дети должны знать о своем родстве с героями.

В этот день присягу принесут самые юные патриоты Донбасса — члены общественной организации «Молодая Гвардия — Юнармия». Также в честь подвига отдавших свою жизнь за Родину будет открыт мемориальный знак и высажена аллея «Павшим защитникам Отечества». На территории мемориального комплекса будут высажены более полутысячи саженцев деревьев, привезенных из разных уголков России.

- В сети идут дискуссии по поводу того, как восстанавливаемый сейчас мемориал на Саур-Могиле в итоге должен выглядеть. Есть три большие группы, на которые разбились дискутирующие. Первая группа считает, что нужно всё оставить, как есть, потому что руины сами по себе оставляют сильное эмоциональное впечатление. Поэтому они и есть память о погибших русских ополченцах. Вторая: нужно полностью восстановить советский комплекс. Третья: надо восстановить советский комплекс, но и добавить объекты, которые бы увековечивали подвиг русских ополченцев. Вы какой позиции придерживаетесь?

— Вариантов на самом деле гораздо больше, и именно этим обусловлена трудность принятия однозначного решения. Особенно с учетом важности мемориала, его сакральности.

Первое, что поражает каждого, кто видит мемориал сегодня, — это масштаб его разрушений.

Глядя на них, понимаешь, насколько страшные были бои за этот курган. Сохранение части разрушенных конструкций одного из главных национальных памятников, по моему мнению, стало бы наглядной иллюстрацией ужасов этой войны, а также стойкости духа наших героев.

Добавлю, что специальная комиссия по восстановлению мемориального комплекса продолжает свою работу над проектом, он дорабатывается с учетом всех предложений.