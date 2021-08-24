В интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», севастополец Дмитрий Белик рассказал, какие последствия будут у саммита «Крымская платформа»

В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.

- Дмитрий, Зачем Киеву понадобилось 7 лет спустя после возвращения Крыма в родную гавань проводить «Крымскую платформу»? В чем смысл мероприятия?

— Украина постоянно создает информационные поводы, чтобы вернуться в мировую повестку, обратить на себя внимание. Правда, все эти попытки выглядят жалко, создается образ маленького ребенка, который пакостит, лишь бы взрослые обратили на него внимание. Только Украина и ее проблемы не нужны ни Европе, ни США, и никакие «платформы» не изменят этого. Будапешт на саммите «Крымской платформы» припомнил Киеву притеснения венгров © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

- Какие у вас впечатления от мероприятия и документов, принятых на нем?

— «Отличное» мероприятие, хрестоматийный пример абсурда и политической клоунады. Одни и те же люди повторяют набившие оскомину слова. Звучат призывы ввести новые санкции, русофобские заявления, призывы к абстрактному мировому сообществу помочь вернуть «оккупированный» Крым. Классика украинской, скажем так, «дипломатии».

Само за себя говорит и отсутствие на этом фарсе серьезных европейских политиков. Мне даже немного жалко украинских коллег: они потратили огромные ресурсы, сделали такие ставки на эту встречу, но «платформа» оказалась никому не нужна, очевидно, что для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным. К слову, гораздо больше вопросов по прекращению боевых действий на Донбассе, для Европы вопрос Крыма уже закрыт.

- Свидетельствует ли отсутствие на этом мероприятии серьезных европейских лидеров, что в общем-то это мероприятие воспринимается в Европе как местечковое?

— Давайте поставим вопрос иначе: а кто в Европе вообще знал про «Крымскую платформу»? Пафосное мероприятие для внутреннего потребителя, ни один европейский политик всерьез не поддерживает реваншизм на Украине. Для западных партнеров Крым стал российским. Ни один адекватный европейский политик не желает быть клоуном на маскараде, прошедшем вчера в Киеве.

- Можно ли спустя 30 лет после обретения независимости говорить, что Украина состоялась как независимое государство?

— Если под «независимым государством» понимать государство, от которого ничего не зависит, то да, безусловно. За эти 30 лет руководители Украины понизили ее статус от основателя и члена ООН до страны, которую западные «партнеры» используют в своих геополитических играх. Единственное государство, готовое поддерживать именно государственность, истинную независимость Украины, сегодня заклеймено «ворогом».

Но еще раз подчеркну, это не вина народа Украины, это сознательная политика ее руководства.