Основное отличие России от Украины заключается в том, что Россия верит в собственные силы и не строит свое государство на ненависти, считает военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми

Яков Кедми: Американцы бросили Афганистан, бросят и Украину © кадр из видео Украина.ру Украина.ру

- Яков Иосифович, сейчас США выводят свои войска из Афганистана, что привело к хаосу в этой исламской республике. Как вы считаете, действительно ли оправдаются ожидания американцев, что это приведет к нестабильности для Ирана, Китая и России?

— Не знаю, насколько это было основной причиной того, что американцы выводят войска из Афганистана. Думаю, для них было бы лучше, если бы Афганистан оставался более проамериканским государством, как раз в непосредственной близости и к России, и к Китаю. Но этого не получилось.

Американцы выходят из Афганистана по одной простой причине — у них нет сил и возможности оставаться там. У них не хватает денег, у них не хватает ресурсов, в том числе военных. Они слишком распылились по всему миру.

Поэтому, чтобы остаться на основном направлении, которое у них есть, — это Китай и попытка остановить Китай, — они вынуждены уходить из других частей света, в которые они вошли, будучи уверенными в своей беспредельной мощи и абсолютной безнаказанности.

Проблемы кроются в злых помыслах Соединенных Штатов по отношению к России или к Китаю, а их слабость оказалась более значительной, чем они рассчитывали.

- Мы знаем, что талибы попытаются построить исламское государство, ввести законы шариата в этой стране. Как вы считаете, насколько привлекательна эта идея для стран Средней Азии?

— Я не знаю насчет всех, но определенную часть жителей этих стран это привлекает. Достаточно посмотреть на количество добровольцев из среднеазиатских республик, которые воевали в рядах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Из каждой республики были довольно значительные представительства — от нескольких тысяч, даже доходя до десяти тысяч. Так что это привлекательно.

А поскольку эти люди отличаются фанатичной приверженностью к своей идеологии и беспринципностью, им наплевать на все законы, кроме тех, которые они считают законами шариата. Это представляет серьезную проблему и дает им возможность надеяться на то, что в один прекрасный день им удастся овладеть еще одним государством.

- А что России в таком случае делать, как остановить распространение этой идеологии?

— Идеологию невозможно остановить, если только не уничтожать тех, кто носит эту идеологию. Но на это Россия не в состоянии сегодня идти, и это не самый эффективный способ сегодня.

Россия должна попытаться обеспечить в первую очередь устойчивость государств, которые находятся между Россией и Афганистаном. России нужно помочь им предотвратить овладение афганскими талибами также и этих стран, проводя в них идеологию «Талибана» (организация запрещена в РФ) через население этих стран — узбеков, таджиков, туркменов.

- А какие будут последствия для Америки от вывода войск. Мы обсуждаем всегда, что будет со странами Средней Азии, какие последствия для России, а для Соединенных Штатов?

— Я думаю, что самые большие последствия — это то, что способность США вызвать доверие к тому, что США определят правильную политику, и доверие к тому, что американцы всегда придут на помощь и решат проблемы других государств, — степень этого доверия катастрофически падает после Афганистана и будет продолжать уменьшаться.

- То есть это некий урок для Украины, и, возможно, у США больше не будет денег для того, чтобы спонсировать украинский режим?

— Я вам такой пример приведу. По американским источникам, американцы финансировали Министерство обороны Афганистана, не включая расходы на американские силы в Афганистане — 42 миллиарда долларов. Какую подачку они бросают Украине? Даже меньше процента от этого. То есть это показывает, какое Украина имела значение для Соединенных Штатов по сравнению с Афганистаном. Но американцы бросили Афганистан. Также американцы бросят Украину.

Они всегда бросали всех своих союзников. Можно посмотреть, начиная с Вьетнама, и как они позорно выбросили Тайвань в ООН, вернув в Китай вместо Тайваня, и в ООН и в Совет безопасности. И как они стыдливо убрали американское посольство из Тайваня, и тайваньское из Соединенных Штатов.

- На Украине 24 августа будут отмечать День независимости. И с 1991 года эта страна спонсировалась то Россией, теперь спонсируется западными кредитами, в том числе из США и международных организаций. А почему так происходит, в чем несостоятельность этого государства?

— Это не День независимости — это День позора и горя для Украины. Даже если была идея о том, что Украина может быть независимой, все, что произошло потом на Украине, и все правительства, которые были на Украине, похоронили эту идею, испохабили ее и сделали ее невозможной.

Сегодня Украина не государство, потому что основные функции государства — защита и обеспечение минимального развития своего населения — государство не исполняет. Закона в этом государстве нет. Власти в этом государстве нет, преступность зашкаливает, коррупция зашкаливает, бедность зашкаливает. Треть населения покинуло это так называемое государство.

Единственное, что расцвело в этом государстве так называемом, — это истерический, почти нацистствующий расизм и национализм. Кроме этого, ничего украинское так называемое государство ни украинскому народу, ни миру не подарило. Позор, горе и оскорбление вообще того, что когда-то называлось украинским народом.

Все, что было на Украине, все, что было создано трудом, как украинцев, так и русских, так и российского общества, на Украине уничтожено, испохаблено и перекапано. Теперь, последнее, что Украина делает, — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие. Вот это то, что они могут отметить сегодня, в день тридцатилетия так называемой «незалежности».

- Может быть, это своеобразные «девяностые», как были в России, тогда тоже многие считали, что государство распадется, но все-таки удалось выйти из кризиса, и у Украины получится, просто не сейчас?

— Россия стояла на грани распада. Если бы не уход Ельцина и не приход Путина к власти, сегодня бы России не было в той форме, которую мы знаем. Дело в том, что в России пошли два процесса, которые обеспечивали ее выживание. Первое — Россия все-таки поверила в свои силы. Именно неверие в свои силы привело и Горбачева, и Ельцина к тому, что они почти довели до уничтожения, до самоуничтожения Российского государства. Россия поверила в свои силы и стала полагаться только на свои силы.

Во-вторых, Россия в отличие от Украины не строит свое государство на ненависти и враждебности к другой стране, к другому народу. А вся политика Украины строится на одном — враждебность и патологическая ненависть к России, ко всему русскому, ко всему российскому, несмотря на то что культура Украины — это русская культура, основной язык на Украине — это русский язык. Русскоязычное население Украины является непреодолимой для украинского национализма проблемой для того, чтобы провести полную национализацию Украины и превратить ее в какое-то подобие Третьего рейха на украинский манер.

- Но в 1991 году ведь не было ненависти к России, к русским, почему тогда не удалось сделать Украину субъектом России, или часть Украины?

— Этому способствует две вещи. Первое — безразличие России, невмешательство в то, что происходит на Украине, как в отношении других постсоветских республик. Второе — внутренняя слабость Украины как государства, государственных структур. И беспредельная наглость и фанатическая приверженность к ненависти к России, подпитанная западными службами, западными государствами.

Кирилл Вышинский: США не могут предать Украину, потому что они ей ничего не должны © РИА Новости, Владимир Песня

- Виктор Янукович обратился к украинцам в преддверии тридцатилетия независимости страны, где заявил, что многовекторная стратегия — это был правильный выбор для Украины. Вы поддерживаете многовекторную политику, что она дала Украине, почему она от нее отказалась?

— Янукович, может быть, в меньшей степени, чем другие, способствовал тому, что Украина сегодня такая, как есть. Но он должен посыпать голову пеплом и молчать от стыда и позора. Он был последний гвоздь, который довел Украину до 2014 года. Его заигрывания с Западом и привели к этому.

Украина не может сидеть на двух стульях. Янукович, может быть, хотел сидеть на двух стульях, но единственное, на чем он должен сидеть, — это на скамье подсудимых, вместе с его предшественниками и последователями на суде на Украине. Почему и как они довели Украину до этого? У Януковича в этом тоже большая заслуга, так что он последний, кто может говорить о судьбе Украины.

- В чем же дело, почему же в России его не судят?

— Россия не должна судить человека за преступления, которые он сделал на Украине. Пусть его судит украинский народ, когда Украина возродится как украинское государство или как украинская политическая структура в той или иной форме.