Те россияне, которые болеют за сборную Украины по футболу, испытывают фантомные боли былой дружбы. Но мы должны напоминать, что сборная Украины превратилась в инструмент по продвижению идеологии нацизма, считает бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Украина.ру

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

На 27-й минуте Александр Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота.

В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. Он жёстко въехал в колено Артёма Беседина. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.

Следующий матч в рамках 1/4 финала сборная Украины проведет со сборной Англии. Встреча состоится в субботу, 3 июля в Риме.

- Руслан Леонидович, можем ли мы забрать назад все наши рассуждения о хуторском менталитете сборной Украины?

— Сейчас мы имеем дело с историческим успехом для сборной Украины, но все же элемент везения в ее победе был значительный. Вернее, это была совокупность элементов, в которой элемент везения был значителен. Сборная Украины вообще могла не попасть в эту стадию, она попала и встретилась ни с кем-то из грандов, а со сборной Швеции, командой приличной, крепкой, но все же не относящейся к грандам футбола. Более того, Швеция впервые за многие годы играет на таком турнире без своей главной звезды, Златана Ибрагимовича, а Швеции с ним и без него — это две разные Швеции.

Надо отдать должное тренерскому штабу, который к этому матчу немножко поменял тактику, и это сработало. Крайне важно, что в этом матче себя показал один из ведущих игроков Зинченко. Это его лучший матч на турнире, и в эту победу он внес очень серьезный вклад.

Что касается элементов везения, то сборная Швеции в этом матче обстучала все штанги и перекладины. Украина тоже, но чуть поменьше. Но самый важный эпизод в матче — это шведский идиот, который заработал красную карточку. Когда показали замедленный повтор момента с Бесединым, даже болельщикам стало больно. Я вообще не знаю, во что выльется для Беседина этот прямой удар ногой в колено. Это может быть очень серьезная травма. Удивительно, как он ему ногу не сломал.

Так вот мы видим, что шведская команда оказывается в меньшинстве, силы у нее потихоньку тают, а Украина забивает гол. Причем забивает его человек, о котором еще вчера практически никто ничего не знал. Он не чайник, он ниоткуда-то там свалился. Это обладатель кубка Дании, а сейчас он играет в команде «Днепр-1». Но тоже человек с европейским опытом. Если говорить о менталитете, то как мы отмечали в наших предыдущих общениях, идет внутренняя борьба менталитета хуторского с профессиональным европейским менталитетом. Когда-то срабатывает одно, когда-то другое.

Я по-прежнему не считаю Шевченко выдающимся тренером, но он уже вписал свою строчку в украинский футбол, потому что команду даже не в 1/8, а в 1/4 финала. Такая яркая и интересная игра делает его тренером европейского уровня. Что он из этого может извлечь дальше, мы посмотрим в рамках других турниров.

- До этого матча мне и не только мне казалось, что Зинченко несколько злоупотребляет своим статусом игрока «Манчестер Сити» и перетягивает одеяло на себя. Сейчас ему это простительно? Или, может быть, наоборот, он станет несколько по-другому себя вести?

— Зинченко в «Манчестер Сити» отличается от Зинченко в сборной Украины тем, что в сборной Украины у него нет игроков уровня «Манчестер Сити». «Мансити» — это такое созвездие классных исполнителей. Если Зинченко в каком-то из матчей не сыграет на экстра-уровне, то есть другие, кто это может сделать. В ситуации со сборной Украины у Зинченко что-то не сложилось (а в трех матчах у него не очень-то складывалось), но он покаялся, сделал выводы и сыграл очень неплохо. Гол, который он забил, был не только красивый, это и был залог успеха. А его передача, после которой был забит последний гол, вообще увеличит его трансферную стоимость.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов

- Сборная Украины — это все-таки разовая история, или они сейчас успешно отберутся на чемпионат мира и там покажут класс?

— Этот чемпионат показывает, что любые прогнозы делать сложно. Если бы рассматривали конспирологическую теорию этого чемпионата Европы, я бы сказал, что его сценарий написали букмекеры для того чтобы заработать деньги. Такие результаты просто нереальны. Как можно предсказать результат матча Швейцария-Франция или Испания-Хорватия. Как вообще сборную Украины можно было представить в 1/4 финала.

Что касается Украины, то бывает очень обидно, когда в какой-то стране вырастает очень хорошая генерация игроков, которые на выходе никак не могут себя проявить и что-то выиграть на уровне сборной. У Украины неплохая подборка интересных перспективных парней, которые при этом уже зрелые. Поэтому в принципе можно было бы рассуждать о том, что сборная Украины где-то себя покажет дальше.

Но это мы сейчас с вами рассуждаем на волне вчерашнего успеха команды Шевченко. А если бы эта команда вообще не попала в 1/8, а шансы на это были очень велики, то мы бы говорили, что такая хорошая генерация ничем себя не проявила. Предыдущее поколение Шевченко, Тимощука и Шовковского успешно выступили на чемпионате мира, но это успешное выступление для Украины, от которой никто ничего не ждет, а она может удивить.

Вообще за всю историю выступлений на чемпионатах Европы это была лишь третья победа Украины. Первая победа над шведами была в 2012 году на домашнем чемпионате, потом был «замечательный турнир» в 2016 году. Я тогда злобно хихикал в своих социальных сетях, разместив пустую фотографию и подписав ее «таблица со всеми голами, которые сборная Украины забила на Евро 2016, а кто не видит, тот москаль». Следующая победа — это Македония, и третья — Швеция. То есть каждая победа сборной Украины — это победа над Швецией.

Достаточно ли этот статистический материал, чтобы рассуждать о величии сборной Украины? Возможно, количественные показатели накопились, и начинают у нас на глазах перерастать в качественные (только украинским болельщикам об этом не говорите, потому что это марксизм, который их раздражает). Может быть, нет. Может быть, это был лишь яркий всплеск, который закончится в следующем раунде, когда сборная Англии прибьет сборную Украины. Такое тоже может быть, но сейчас все в состоянии эйфории и ждут новых побед.

- Переходим к околофутбольной составляющей. Насколько украинское руководство сумеет воспользоваться этими успехами в своих идеологических целях?

— Весь футбол и особенно украинский увяз в политике по уши. Любые успехи сборной Украины будут использоваться всеми, кому не лень. Мы же помним, что написано на футболках Украины за шиворотом, и как мы должны к этому относиться.

Идем дальше. Вчерашний матч проходил в Шотландии на очень интересном стадионе (я был там, это такой спортивно-мемориальный комплекс с залом славы шотландского футбола. Это один из самых старых функционирующих стадионов в мире). Там было около 500-700 болельщиков Украины из числа заробитчан, которые приехали поддержать сборную. Я не знаю, есть ли там хоть один игрок, который разговаривает по-украински. И эта больная Ницой, тетка с пулей в голове, уже заклеймила героя матча фразой: «Откуда взялся этот марсианин, который говорит по-русски»? Да он не марсианин. На Украине большинство людей говорит по-русски. Марсианка как раз Ницой, которая живет в своем выдуманном украиноязычном мире для горстки маргиналов.

Вокруг футбола завязаны такие политические клубки, что неприятно и противно на это все смотреть. Конечно же жалко, что мы не можем говорить о чистом футболе, разбирать тактические решения или действия каких-то связок, а мы все равно толкуем о политике. Потому что она настолько заметна, что в ней растворяется футбол.

Поэтому все будут стараться использовать успех русскоязычной русскокультурной команды (хоть ее немножко оболванили), выставляя ее как плакат, на котором написан фашистский лозунг. Вот вам и вся украинская политика.

- Вы сетовали, что наши комментаторы не осуждают проявление фашизма на Украине, но они хотя бы стали подкалывать украинцев за разговоры на русском языке. Может быть, мы как-то можем контратаковать на идеологическом фронте?

— Нужно постоянно обращать на это внимание. У нас в России многие болели за Украину и оставляли прекрасные отзывы в соцсетях, потому что все равно остались вот эти фантомные боли былой дружбы. Все равно Украина воспринимается россиянами как своя, в отличие от Украины. Это очень обидная история.

Мне попалась цитаты очень своеобразного специалиста по футболу Тины Канделаки (ей вообще надо реже говорить об этом), которая восторгается сборной Украины. Хотя она как человек, которой по какой-то причине вложили в руки мощный идеологический инструмент, должна напоминать о том, что это враждебная России страна, и что футбол используется ей как пропаганда нацистских идей. Это надо говорить всякий раз, обращая внимание на сборную Украины. Агитация, пропаганда и контрпропаганда — нормальные слова. На футбольном поле это тоже необходимо.

Сейчас в Сети разлетелась фотография с шотландского стадиона, где в обнимку стоят два болельщика, один в футболке сборной Украины и с флагом, другой — в футболке сборной России, с флагом и в шапке с красной звездой. Эта фотография попала в официальный «Твиттер» УЕФА, который подписал ее словами о том, что спорт ломает политические конфликты, и люди все равно дружат. Но потом появилось видео о том, как украинские фанаты избили болельщика сборной России.

Если это тот самый человек, то это очень прискорбно. Получается, что человек идет на трибуну как бы к своим, и даже нашел там какое-то одобрение, но потом получает по щам, и ему рвут футболку. В этом вся суть господствующей украинской концепции, которая, к сожалению, сидит в головах у многих, и выливается в такие отвратительные проявления.

- Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но оказал специалисту доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера национальной команды. Что же теперь будет с командой?

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Конечно, Черчесову стоило бы уйти, но сам он не уйдет. Он мог бы уйти только под давлением внешних обстоятельств. Под давлением болельщиков? Вряд ли. У наших тренеров и функционеров в этом смысле хороший иммунитет. Да и где эта реакция болельщиков? Когда мы в следующий раз сборную увидим? Не сегодня и не завтра. К тому моменту все уже остынут.

- Понятно, что остынут. Но неужели футбольные функционеры не боятся, что болельщикам в какой-то момент будет просто все равно?

— Настоящий болельщик все равно болеет за свою команду, даже если она переживает сложные времена. Понятно, что сложные времена в нашем футболе затянулись, и хотелось бы увидеть затянувшийся период безудержных успехов. Но у нас и опыта такого нет, поэтому все к этому привыкли.

Наверное, надо пересматривать отношение к сборной по футболу, который является серьезной политической площадкой и серьезным идеологическим инструментом, на всех уровнях, начиная прямо с футболок. Форма, в которой выступает сборная России, безликая и неинтересная. Понятно, что главное содержание, но все начинается с тренерского штаба, с подходом, с чувства патриотизма. Наверное, какие-то такие вещи утрачены.

Казалось бы, игрокам дается уникальная возможность выступить на чемпионате Европы или чемпионате мира в футболке своей страны. Но они выходят с потухшими глазами. Почему так? Я не знаю. Может быть, еще на уровне детского сада утрачен этот момент.

Особенно меня раздражают разговоры о том, что их нужно понять. Мол, у игрока короткий век, а вдруг травма в сборной, а вдруг еще что-то. Если мы рассматриваем сборную как коммерческий проект конкретного футболиста, то о чем мы будем говорить. С другой стороны, выдающиеся игроки современности (Роналду, Лукаку, Кейн) почему-то считают честью выступать за сборную, хотя их ноги стоят явно не меньше.