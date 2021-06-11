- Павел, 4 июня 2021 года Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока – 2». Есть ли в Америке какая-то реакция на эту новость? Вы что-то слышали?
— Республиканцы критикуют с пеной у рта слабость президента Джо Байдена, говоря, что он не твёрд, что надо было сделать всё возможное, чтобы «Северный поток – 2» не состоялся. Многие демократы надеются, что Байден в конечном итоге сможет гарантировать Украине работу её газотранспортной системы, чтобы газ шёл через украинскую территорию.
— Сергей Рябков заявил, что США играют деструктивную роль в урегулировании на Украине. А что слышно в Америке, что думаете Вы по этому поводу?
- Анна, на мой взгляд, США делают то, что делала бы любая страна на их месте, — отстаивают свои интересы. Деструктивно для кого? Для России? А почему они должны о России заботиться? Для США там всё пока очень даже конструктивно. Такой верный союзник под сердцем России! Для Украины? Тоже неплохо. Запад вооружает армию, модернизирует флот, воздушные силы. Олигархи получают огромные барыши, народ, обманутый народ, боится и пискнуть, а националисты делают что хотят; а кого им бояться? Запад на их стороне, Россия их партнёрами величает, а то, что устами Марии Захаровой «выражается озабоченность», так к этому уже привыкли. Страдают только непризнанные республики. Ключевое слово — непризнанные! На Западе о них ничего не известно. Убили мальчика, пенсионера, женщину, а кругом тишина. Убили главу Донецкой Народной Республики… Даже Путин сказал недавно — и что? Где заседание Совбеза ООН, где заявление российского правительства? Где реакция четвёрки минской? На мой взгляд, Россия применяет устаревшую внешнюю политику. Сейчас так, как при Громыко, нельзя её вести. Времена изменились.
— Павел, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что отношения между США и Россией находятся на низшей точке со времён холодной войны. Каких отношений с Россией хочет Америка?
- Тех, которые были в девяностые! Пока же американские политики обеих партий считают, что в отношении России нужна политика кнута и пряника. На их взгляд, всё в России плохо, экономика держится на нефти и газе (отсюда и такая реакция на «Северный поток–2»), люди недовольны президентом Путиным, готовы к восстанию. Каспаровы-илларионовы-шендеровичи-навальные и другие «противники режима» их убеждают в правильности выбранного жёсткого курса в отношении России.
— Павел, но ведь это неправда. Впрочем, вы, как житель Вашингтона, как я понимаю, выражаете мнение "глубинного государства", не осведомленного о реальной ситуации в России. Кстати о "глубинном государстве", я слышала, что в США в последнее время несколько снизились темпы вакцинации. Статистика статистикой, но ваш взгляд очевидца нам очень интересен. Вы сами привиты? Ваша семья?
— Анна, я не знаю статистику сейчас, уже неделю не смотрю новости, так как нахожусь в отпуске, но по себе, по друзьям, детям могу сказать, что Джо Байден организовал вакцинацию на пять с плюсом. Все, кто хотел привиться, привились. Сейчас начали прививать детей с двенадцати лет. В городах больших и малых, проезжая, видим объявления о местах прививок, никакого ажиотажа, очередей нет, всё четко и бесплатно. Может, оттого и снизился темп, что большинство уже привито. В Калифорнии до сих пор без масок никуда не зайдёшь. Даже если привит. Для нас это дико, в Колорадо не нужно носить маски, если привился, а в Калифорнии всё равно.