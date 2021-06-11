Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американцем Павлом Кожевниковым о деструктивной роли США в урегулировании на Украине, о реакции Америки на слова Путина по поводу «Северного потока–2» и о том, почему в США снизились темпы вакцинации

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock - Павел, 4 июня 2021 года Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока – 2». Есть ли в Америке какая-то реакция на эту новость? Вы что-то слышали?

— Республиканцы критикуют с пеной у рта слабость президента Джо Байдена, говоря, что он не твёрд, что надо было сделать всё возможное, чтобы «Северный поток – 2» не состоялся. Многие демократы надеются, что Байден в конечном итоге сможет гарантировать Украине работу её газотранспортной системы, чтобы газ шёл через украинскую территорию.

— Сергей Рябков заявил, что США играют деструктивную роль в урегулировании на Украине. А что слышно в Америке, что думаете Вы по этому поводу?

«Мы достигли дна». Американский эксперт о том, что изменится после встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Марии Захаровой «выражается озабоченность», так к этому уже привыкли. Страдают только непризнанные республики. Ключевое слово — непризнанные! На Западе о них ничего не известно. Убили мальчика, пенсионера, женщину, а кругом тишина. Убили главу Донецкой Народной Республики… Даже Путин сказал недавно — и что? Где заседание Совбеза ООН, где заявление российского правительства? Где реакция четвёрки минской? На мой взгляд, Россия применяет устаревшую внешнюю политику. Сейчас так, как при Громыко, нельзя её вести. Времена изменились.

— Павел, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что отношения между США и Россией находятся на низшей точке со времён холодной войны. Каких отношений с Россией хочет Америка?

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

— Павел, но ведь это неправда. Впрочем, вы, как житель Вашингтона, как я понимаю, выражаете мнение "глубинного государства", не осведомленного о реальной ситуации в России. Кстати о "глубинном государстве", я слышала, что в США в последнее время несколько снизились темпы вакцинации. Статистика статистикой, но ваш взгляд очевидца нам очень интересен. Вы сами привиты? Ваша семья?

— Анна, я не знаю статистику сейчас, уже неделю не смотрю новости, так как нахожусь в отпуске, но по себе, по друзьям, детям могу сказать, что Джо Байден организовал вакцинацию на пять с плюсом. Все, кто хотел привиться, привились. Сейчас начали прививать детей с двенадцати лет. В городах больших и малых, проезжая, видим объявления о местах прививок, никакого ажиотажа, очередей нет, всё четко и бесплатно. Может, оттого и снизился темп, что большинство уже привито. В Калифорнии до сих пор без масок никуда не зайдёшь. Даже если привит. Для нас это дико, в Колорадо не нужно носить маски, если привился, а в Калифорнии всё равно.