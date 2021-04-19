Точки обострения антироссийской повестки в разных частях Восточной Европы не были связаны между собой, но объединились в единый фронт на фоне ухудшения российско-американских отношений, считает политолог Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Дмитрий, политолог Ростислав Ищенко считает, что в войну с Россией втянута не только Украина, а целая коалиция из шести-семи стран. По его мнению, американцами готовились синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии. На ваш взгляд, действительно ли высылка дипломатов из Праги, протесты против Александра Лукашенко и нынешнее обострение в Донбассе — это все события одной цепи?

— Конечно, это все разные истории — они в одном тренде, но немного разноположные. Ситуация с Белоруссией готовилась достаточно давно: если бы Лукашенко правильно себя вел, то ее, конечно, не было бы в принципе. То есть он вернулся к тому, с чего начинал. Ситуация на Украине разгоняется достаточно давно, и после смены главы Белого дома она очень серьезно обострилась, что во многом обусловлено и политическими повестками: дело в том, что у [президента Украины Владимира] Зеленского там целый ряд проблем с коронавирусом, экономикой.

Что касается ситуации с Чехией, Польшей, то, конечно, американцы пытались синхронизировать высылку с Европой, но Европа не выслала никого — только Польша и Чехия. Но если Польша выслала семь [дипломатов], получила в ответ 10, то у Чехии ситуация несколько сложнее. Там была заготовлена «консерва», которая готовилась еще в Болгарии с 2014 года. И это сейчас стало обоснованием, понятно, что весьма условным обоснованием.

Сейчас идет внутриполитическая борьба в самой Чехии: попытка вынести вперед ногами премьер-министра, прекратить заодно любые формы сотрудничества в Чехии — это прежде всего атомная отрасль, но в Чехии в том числе находится лаборатория для тестирования «Спутника V» для Словакии, и они тоже собираются это использовать. Поэтому с этой точки зрения это попытка обрубить Восточную Европу, но она получилась куцая, потому что тут только две страны.

- То есть оружие на складах Чехии — это тоже загодя заготовленная «консерва»?

Дела Авакова минувших дней рассорили Россию и Чехию по указке Байдена © Facebook/Арсен Аваков

Как Украина долгое время в 2014 году воевала, притом что у них были проблемы с вооружением? Да очень просто, потому что они пылесосили все, что есть в Восточной Европе. А теперь давайте посмотрим внимательно: страна, которая берет и поддерживает торговлю оружием втихаря в нарушение резолюции Совета безопасности ООН не в каком-нибудь Судане, а именно в Восточной Европе, за это ответит? И что там делало это оружие, и почему оно потом поставлялось, чтобы использоваться в незаконном вооруженном конфликте?

В таком случае обычно берутся и ликвидируются все, кто к этому отношение имеет.

Так что это «консерва», которую очень долго ждали. Кстати, она частично использовалась: Болгария уже высылала наших людей по этому направлению, они активизировались тоже, когда там сменилось руководство. Так что периодически эта история просто выкорчевывается.

- Значит, все-таки никакой единой организованной антироссийской кампании не существует?

— Нет, у каждой из этих тем есть своя особенность, понятно, что все они сложились в антироссийскую кампанию, но это ничего не меняет — они разноположные. Некоторые «консервы» уже семь лет хранятся, некоторые только сейчас были запущены, некоторые — плод бестолковых решений (пламенный привет нашему союзному государству). Все это разные процессы, просто сейчас на фоне общего фронта они слились, но изначально параллельно они не готовились.

Говорить о том, что это единый фронт, это очень специфически.

Восточную Европу стараются отрезать от нас достаточно давно — еще до наших парламентских выборов. В Белоруссии очень долго работают, и здесь было подогнано под президентские выборы. Если бы Лукашенко их перенес, проблем бы не было. То же касается ситуации с Украиной: если бы [экс-президент США Дональд] Трамп сохранил свою президентскую позицию, никто бы никуда не пошел, скорее всего. Все эти истории запускались в разное время — общая точка появилась, но она связана не с технологическими особенностями, а скорее с повесткой.

Минск: путч провалился, но расслабляться рано © Santa Fe Relocation Services / flickr - Повесткой ухудшения отношений между Россией и США?

— Да, в результате все темы, которые были предподготовлены, сдетонировали. Триггером стало именно это обострение отношений.

- Восточная Европа в этом контексте используется, в частности, для того, чтобы выстроить какую-то выгодную США картинку для Западной Европы, то есть для Парижа и Берлина?

— Берлин и Париж давно уже потеряли интерес к Восточной Европе — там свои конфликты есть. Отношения у Польши и Германии не намного лучше, чем у каких-нибудь других стран, находящихся в конфликте. На самом деле у них сложные отношения. И все как раз понимали, что Трамп делал ставку на Восточную Европу, а [действующий президент США Джо] Байден пытается плюс-минус делать ставку на Западную и не рассориться окончательно на фоне «Северного потока».

Проблема заключается в том, что Восточная Европа всегда была зоной интереса РФ, поэтому очень долгое время наши интересы выкорчевывались. Они стали активно выкорчевываться в 2014 году, как раз когда американские коллеги поняли, что есть сильные позиции в Восточной Европе, и начали качать Чехию, Венгрию, страны Балканского полуострова, Черногорию. На самом деле это попытка выдавить Москву оттуда, потому что это важный инструмент влияния, плюс попытка создать такой стоп-кран в Восточной Европе по интеграции Европейского союза.

Такая задача есть, но, опять же, вопрос: что американские коллеги могут предложить альтернативного? Потому что они уже выдавливают Китай, но ничего не предлагают. В итоге Восточная Европа остается без инвестиций Китая и без финансирования со стороны США.

- Как думаете, этот процесс выдавливания осуществляется только извне или изнутри тоже? Потому как Ищенко в один ряд с Украиной, Белоруссией и т.д. ставит и внутрироссийскую ситуацию: по его словам, неудивительно, что сторонники оппозиционера Алексея Навального планировали свои акции на те же даты, что и белорусские протестующие. Что вы думаете по этому поводу?

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Повестка в принципе присутствует внутренняя. Вопрос заключается в том, что она тоже переключается. Наши выборы мэрские в Москве (имеются в виду выборы 2013 года, в которых принял участие Навальный. — Ред.) были задолго до Украины 2014 года. Поэтому здесь проблема не в этом состоит, она заключается в том, как все это под парламентские выборы ложится. Это попытка делегитимизировать власть.

Но власть тоже должна быть достаточно умной. Для того чтобы бороться с повесткой, надо бороться с источником этой повестки: антикоррупционная кампания, повышение уровня жизни, создание эффективной производственной базы и подобное. Если власть просто смотрит, как ее бьют, превращается в осажденную крепость по принципу Ирана, то она и будет жить по принципу Ирана. Если вы хотите с кем-то воевать политически, вы должны уметь эффективно работать на внутреннем поле не по принципу закручивания, а по принципу переигрывания.

Если у вас есть протестная активность, вы должны ее канализировать в эффективные протесты политических организаций, которые будут системными, но оппозиционную повестку нести. Если у вас проблемы с коррупционной составляющей, значит, нужна антикоррупционная кампания. Если проблемы с экономикой, стимулируйте ее отрасли. В любой стране есть оппозиция, но эффективность ее прихода обусловлена ошибками власти. Если не совершать ошибок, правильно перехватывать повестку, то можно эффективно работать.

Поэтому любая политическая внешняя группа будет пытаться использовать ситуацию, модерировать политику другой страны, чтобы получить конкурентное преимущество. Это должна делать любая страна, это ее национальные интересы. Поэтому надо не говорить «как вы смеете! сколько можно!», а правильно обороняться, переигрывать и перехватывать повестку.