Об этом директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Накануне стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.
- Константин Петрович, насколько важна тема Донбасса для европейских политиков?
— Нельзя сказать, что это самая актуальная тема, поскольку перечень тех тем, которые обсуждались в формате треугольника, показывает, что они далеко выходили за рамки обсуждения кризисной ситуации на Донбассе. Соответственно, это и определяет формат проведенной конференции, потому что там были темы вакцины «Спутник V» и Навального. Одна из тем — это и урегулирование ситуации на востоке Украины.
Тем более что Россия является одним из гарантов выполнения Минских договорённостей, равно как и Германия и Франция, понятно, что эту тему они обойти не могли. 90% тем, которые поднимались на переговорах, не касались Украины.
- Смогут ли переговоры лидеров этих стран снизить накал ситуации в Донбассе?
— Только частично. Стороны опять высказали свою преданность Минским договорённостям, заявили об их безальтернативности, но не было никакой конкретики.
А что касается Украины, то она давно прислушивается не столько к голосам лидеров «нормандской группы», сколько к позиции Соединённых Штатов и в последнее время — Великобритании.
- Обозначил ли Вашингтон свою позицию по Украине и по Донбассу?
— Пока ещё нет. Пока не было серьёзных переговоров. Состоялся только телефонный разговор с советником по национальной безопасности (Джейкобом) Салливаном. Это только первый факт разговора высших должностных лиц. Но пока Госдеп и другие структуры ещё не сформулировали новых директив по отношению к Украине и вопросам, которые её касаются, и вообще по вопросам Восточной Европы.
Только после того, как будет сформулировано новое видение, новая стратегия в США, можно будет говорить и о директивах.
- Рассматривают ли западные партнёры Украину как транзитное государство на фоне ситуации вокруг «Северного потока – 2»?
— Европа однозначно рассматривает Украину, независимо от того, будет или не будет построен «Северный поток – 2». Германия неоднократно заявляла о том, что украинские мощности должны использоваться. Европа не собирается сбавлять обороты в потреблении газа, что бы ни говорили эксперты о «зелёной энергетике».
Европа нуждается в российском газе. И строительство «Северного потока – 2» не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути, и Украина как транзитное государство — в интересах Европейского союза. В интересах ли это Соединённых Штатов — это уже другой вопрос.