Руководители Украины прислушиваются не столько к голосам лидеров «нормандской группы», сколько к позиции США и в последнее время — Великобритании, считает политолог Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.

- Константин Петрович, насколько важна тема Донбасса для европейских политиков?

— Нельзя сказать, что это самая актуальная тема, поскольку перечень тех тем, которые обсуждались в формате треугольника, показывает, что они далеко выходили за рамки обсуждения кризисной ситуации на Донбассе. Соответственно, это и определяет формат проведенной конференции, потому что там были темы вакцины «Спутник V» и Навального. Одна из тем — это и урегулирование ситуации на востоке Украины.

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

- Смогут ли переговоры лидеров этих стран снизить накал ситуации в Донбассе?

— Только частично. Стороны опять высказали свою преданность Минским договорённостям, заявили об их безальтернативности, но не было никакой конкретики.

А что касается Украины, то она давно прислушивается не столько к голосам лидеров «нормандской группы», сколько к позиции Соединённых Штатов и в последнее время — Великобритании.

- Обозначил ли Вашингтон свою позицию по Украине и по Донбассу?

— Пока ещё нет. Пока не было серьёзных переговоров. Состоялся только телефонный разговор с советником по национальной безопасности (Джейкобом) Салливаном. Это только первый факт разговора высших должностных лиц. Но пока Госдеп и другие структуры ещё не сформулировали новых директив по отношению к Украине и вопросам, которые её касаются, и вообще по вопросам Восточной Европы.

Только после того, как будет сформулировано новое видение, новая стратегия в США, можно будет говорить и о директивах.

Распродажа для Запада: кому Киев хочет за копейки продать госпредприятия © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк - Рассматривают ли западные партнёры Украину как транзитное государство на фоне ситуации вокруг «Северного потока – 2»?

— Европа однозначно рассматривает Украину, независимо от того, будет или не будет построен «Северный поток – 2». Германия неоднократно заявляла о том, что украинские мощности должны использоваться. Европа не собирается сбавлять обороты в потреблении газа, что бы ни говорили эксперты о «зелёной энергетике».

Европа нуждается в российском газе. И строительство «Северного потока – 2» не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути, и Украина как транзитное государство — в интересах Европейского союза. В интересах ли это Соединённых Штатов — это уже другой вопрос.