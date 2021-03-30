Если человек хочет добиться от жизни какого-либо успеха, он должен читать книги, потому что все ответы на вопросы относительно любой жизненной ситуации, начиная от ядерной войны, заканчивая восстанием машин и пришельцами, уже описаны в мировой литературе, считает коммерческий директор издательства "Питер" Татьяна Родионова

- Татьяна, завершилась весенняя книжная выставка non-fiction22 в Москве. В сравнении с предыдущими годами интерес российской публики к печатному слову растет или падает?

— Сложно оценить интерес российской публики только по московской выставке, возможно, там были, иногородние граждане, но это будет не репрезентативная оценка. Мы не почувствовали падения интереса у читателей к книгам, посетителей на нынешней выставке так же много, как и на предыдущих.

- Но ваше издательство стало больше продавать книг или меньше?

— Мы стали больше продавать, и 20-й год, несмотря на Ковид-19, у нас был очень неплохой, мы с надеждой смотрим в будущее.

- Книги каких жанров и на какую тематику, выпускаемых в вашем издательстве, больше всего стали пользоваться спросом среди читателей?

— У нас традиционно хорошо продается компьютерная литература, психология — особенно научная, справочная, для специалистов.

- За последнее десятилетие вкусы российского читателя изменились? Если да, то как?

— Изменились, читатель стал более требовательным, в результате повысилось качество книг в целом, улучшилось оформление: дизайн обложек, используется более дорогая бумага, в книги привносятся какие-то «изюминки» — ляссе, «клапаны»… Издательства же между собой конкурируют, поэтому каждое из них старается взять чем-то «своим», привлечь читателя, выделиться. Читатели приходят к нам за специальной литературой, она необходима им для повышения профессионального уровня, и это очень важно. Наша книги — полезны.

- В России народ больше интересуется художественной литературой или нон-фикшном? В связи с развитием интернета, социальных сетей, сети телеграм каналов, появления самого разнообразного видео книгоиздание чувствует какую-то серьезную угрозу?

— Мне сложно оценивать: мы все-таки издательство нон-фикш, художественную литературу читают все, а наше направление — литература для специалистов разных профессий.

- Вообще русские стали больше читать или меньше?

— Я бы не привязывалась к национальности, а скорее объединила бы этот вопрос с предыдущим: с развитием интернета и социальных сетей. Если человек хочет добиться от жизни какого-либо успеха, он должен читать книги, потому что все ответы на вопросы относительно любой жизненной ситуации, начиная от ядерной войны, заканчивая восстанием машин и пришельцами, уже описаны в мировой литературе. А с помощью телеграм-канала получить жизненный опыт вряд ли можно.

- На стенде вашего издательства были ли представлены книги, связанные с украинской тематикой? Например, в свое время вы издали книгу Владимира Корнилова об истории Донецко-Криворожской республики. Если да, то был ли к ним интерес аудитории? Если был (или не был), то почему?

— Да, эта книга была представлена на стенде, с ее автором Владимиром Корниловым мы давно работаем. Также у нас были книги Дмитрия Стешина «Коротко и жутко», Армена Гаспаряна «Денацификация Украины». Но это часть ассортимента. На все наши книги, представленные на нон-фикшн, у читателей был интерес.

- Насколько сильно российские издательства страдают от пиратской продукции?

— С электронными пиратами мы стараемся бороться. Пишем по возможности претензии, они убирают книги со своих сайтов.

- Правду ли говорят, что в нашем книгоиздании существует «заговор либералов», когда в первую очередь печатают издания «рукопожатных» авторов, а вот таких авторов как Егор Холмогоров и его книги на ярмарку нонфикшн не пускают? Есть ли деление на красных, националистов и либералов?

— Поскольку мы живем в условиях капитализма, то, думаю, спрос определяет предложение. И если на работы «рукопожатных» авторов есть спрос, то издательство, естественно, напечатает эти книги и выпустит в свет.

Издательства у нас все коммерческие, то есть, впереди планеты всей бежать и издавать книгу пусть «рукопожатного», но непродаваемого автора никто не будет. И в нашем издательстве это происходит точно так же: внутренней цензуры нет, если мы понимаем, что эта книга рентабельна, то издаем эту книгу.

Про Холмогорова вообще ничего не могу сказать, но на любой крупной книжной выставке, и на non-fiction, в том числе, существует экспертный совет, который утверждает список книг, интересных для публики. Вот и нам в этом году, например, отказали в презентации абсолютно безобидной книги Клима Жукова и Дмитрия Пучкова «Викинги», которая не имеет никакой политической направленности.

В нашем издательстве нет разделения на красных, националистов и либералов. Мы просто смотрим книгу, и если перед нами достойный автор, и сама по себе книга хорошо написана, то мы ее издаем. Мы работаем независимо от тех идей, которые постулирует автор в своем труде.

- Если бы у вас была возможность обратиться к Путину и попросить его помочь российскому книгоизданию, о чем бы вы его попросили?

— Мне кажется, что у нашего президента и так много работы, я б скорей спросила: чем ему помочь?