Беларусь является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ, утверждает политолог Александр Шпаковский

Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр, в Европарламенте назвали Всебелорусское народное собрание «политическим театром в стиле потемкинской деревни». Что вы как делегат ВНС могли бы возразить на такие заявления?

— На ВНС в принципе мало кого волновала проблематика Европарламента, тем более что данный орган избирался с низкой явкой на голосование в разных странах ЕС.

Александр Шпаковский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Поэтому для делегатов ВНС те или иные комментарии депутатов Европарламента не имеют никакого значения.

- Назовите главный итог прошедшего ВНС.

— Этих итогов несколько. Можно говорить о политическом итоге, хотя эта задача явно не декларировалась, но я ее как политолог вижу.

Политический итог заключается в том, что власти удалось провести масштабное мероприятие, которое прошло без каких-либо эксцессов.

Власти удалось навязать собственную информационную повестку и вынести на обсуждение делегатов те инициативы, которые разрабатывались и вынашивались госаппаратом. Я имею в виду программу социально-экономического развития Белоруссии на пять лет и программу конституционных преобразований.

В то же время оппонентам власти не удалось выполнить ни одну из поставленных задач. Они пытались сорвать ВНС, принудив делегатов отказаться от участия, ни одна из сколь-нибудь заметных акций протеста не была проведена ни в Минске, ни в других городах страны.

Наиболее преданными и внимательными зрителями ВНС были лидеры оппозиции и их сторонники, потому что очень активно комментировали происходящее.

Если говорить о результатах ВНС, во-первых, была утверждена программа социально-экономического развития, а во-вторых были обозначены конкретные сроки проведения конституционной реформы.

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

Было вынесено предложение о создании конституционной комиссии. Срок работы этой комиссии — до конца 2021 года по представлению проекта новой конституции. Референдум по новой конституции должен совпасть с местными выборами.

Также ВНС принят ряд предложений, в том числе возможность конституционного закрепления самого Всебелорусского народного собрания как высшего органа государственной власти Беларуси.

То есть страна находится на пороге серьезной политической трансформации системы госуправления.

В области внешней политики предполагается убрать из конституции Белоруссии рудимент 90-х годов о стремлении нашей страны к нейтралитету. Эта констатация не соответствует реально сложившейся обстановке. Беларусь является участником военно-политического союза ОДКБ, Союзного государства и совместной с Россией военной доктрины Союзного государства. Поэтому заявлять о стремлении к нейтралитету в основном законе страны не соответствует сложившейся реальности в международных отношениях.

Сергей Лущ: В Беларуси надо воспользоваться паузой и провести реформы © из личного архива Сергея Луща

Необходимо определяться с союзниками, и в системе внешнеполитических приоритетов основное место занимает союз с Россией, всестороннее стратегическое партнерство с Китаем.

- В конце февраля Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Стороны могут обсудить очередной российский кредит, на этот раз в 3 млрд долларов. Почему Россия продолжает кредитовать Белоруссию?

— Во-первых, об этом только писала пресса. Ни российская, ни белорусская сторона не подтверждают наличие такого рода вопросов в переговорной повестке. Во-вторых, кредитование Республики Беларусь является выгодным для России. За прошедшее время Беларусь выплатила несколько миллиардов долларов процентов по российским кредитам, и Беларусь имеет репутацию ответственного заемщика. Это не мое заключение, а констатация российского правительства и бывшего премьер-министра Медведева, и нынешнего главы правительства Мишустина.

Помимо финансовой выгоды есть и политические интересы: Беларусь является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ.

Мы накануне войны. Основные итоги форума провластных сил Белоруссии © president.gov.by

В нынешней ситуации, хотя экономика Беларуси меньше других стран ЕАЭС пострадала от пандемии коронавируса, такая финансово-кредитная подпитка будет нелишней.

Очевидно, что для реализации планов, которые поставило перед собой правительство, нужны деньги. Поэтому не могу исключать, что такой вопрос будет обсуждаться, но, как говорят дипломаты, не отрицаю и не подтверждаю эту информацию.

- Лукашенко 16 февраля поздравил Литву с национальным праздником, выразив надежду на восстановление конструктивного диалога. Возможно ли потепление отношений на фоне сложной ситуации вокруг БелАЭС и переориентации белорусского транзита с литовских портов на российские?

— Литва является соседом нашей страны. Естественно, что какой-то уровень контактов должен сохраняться. Поздравление с национальным праздником — часть политико-дипломатического этикета.

Надо сказать, что не Минск был инициатором напряжения в двусторонних отношениях с Вильнюсом.

Это литовское руководство объявило БелАЭС угрозой для национальной безопасности. Литовское руководство приняло деятельное участие в подготовке мятежа в прошлом году в Белоруссии и продолжает недружественные действия, направленные на дестабилизацию обстановки. Поэтому мяч сейчас на стороне Литвы.

Белорусская внешняя политика традиционно отличалась бесконфликтностью.

Алексей Дзермант: Белорусский кризис после ВНС вступил в завершающую фазу © Facebook, Алексей Дзермант

Поэтому здесь все будет зависеть от степени адекватности литовских партнёров. С точки зрения прагматики национальных интересов Литве было бы логично иметь адекватные отношения с Белоруссией, в том числе и в части получения энергетики в связи с возведением БелАЭС.

Глупо будет, если на границе с Литвой станет функционировать атомная станция, а литовцы в эту ситуацию не будут никак вовлечены с информационной точки зрения и тем более с точки зрения энергетического сотрудничества. Это не совсем адекватная ситуация между соседями.

Что касается переноса грузов в российские порты, это, во-первых, логичный шаг в свете интеграционных процессов, которые развиваются между Россией и Белоруссией. Особенно с учетом того, что сырье, из которого вырабатываются белорусские нефтепродукты, поступает из России. А во-вторых, это реакция на политику прибалтийских государств, которая имеет недружественный по отношению к Белоруссии характер.

Вряд ли логично финансировать за счет белорусского транзита государства, исповедующие враждебность в отношении Минска.