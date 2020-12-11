Как ни парадоксально это звучит, но гибель СССР и всего советского образа жизни была предрешена в кабинетах биологии советских школ и в школьных учебниках, считает живущий в Черкассах философ Олег Сифер-Седов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Олег, в связи с очередной годовщиной собрания известных лиц в Беловежской пуще сейчас много спорят о причинах распада Союза. Для молодёжи это уже история. Но для вас это и часть жизни?

Олег Сифер-Седов: Украинцы начинают понимать, что именно сейчас идёт целенаправленный геноцид © из личного архива Олега Сифер-Седова

- Какое у вас было отношение к перестройке?

— Сначала очень нравилась. Новые веяния после «старческого периода». Горбачев говорил том, о чем до этого думали все, но потом стало ясно: что-то не так…

Со второго курса института я увлекся темой объективного смысла жизни и начал понимать, как важно изменение сознания. Но к этому как раз и не призывали. Упор делался на ускорение и гласность. Получалось, ускорение при старом сознании. Сейчас понятно — это путь к разрухе. Большевики, скажем, строили новое государство на основе новой идеологии, а не ускорялись в рамках старой. Поэтому у них получилось.

Вообще, помню, интересный это был рубеж времени. Мы жили не богато, но ощущение у меня было такое: вот уже у большинства людей есть квартиры, в целом люди сыты, не голодают, к чему дальше стремиться? Коммунизм — какая-то идеалистическая цель. По идее, надо стремиться к какому-то объективному смыслу жизни. Надо его познать и войти с ним в соответствие. Мне казалось логичным, что все скоро озадачатся этим вопросом. Но в итоге молодежь запала на «Ласковый Май».

Вспоминаю, как в 1988 году впервые отпечатал на машинке философскую статью, поехал в Москву, нашел в Переделкино Евгения Евтушенко и пытался его призвать поднять тему о важности вопроса смысла жизни, он тогда много давал интервью в журналы на «соседние темы» — о нравственности, духовности.

- И что Евтушенко?

Три года без гения: десять фактов о жизни и смерти великого русского поэта Евгения Евтушенко © предоставлено автором

Тогда вообще вопрос о смысле жизни считался «вечным» и «проклятым» в рамках материалистической философии, думается, публичные люди не решались вселюдно лезть в эти дебри. Правда, во многом именно поэтому я и взялся за него как за «сверхзадачу».

- Нашли ответ?

— Изложил его в первой своей книге, в «Набросках новой философии». Но там вышло, пожалуй, слишком заумно. Вот во второй — «Высшая миссия Украины» — получилось вроде бы уже легко и читабельно. Эта книга есть в интернете в свободном доступе.

- Вернёмся пока от смысла жизни к смыслам политическим. Как спустя 30 лет после гибели Союза видится вам смысл его появления? Многие ругают сейчас советскую эпоху, кто-то по ней тоскует. Для вас какой исторический смысл в этом был?

— Раньше мы смотрели на мир изнутри СССР и так понимали, что мы — особенные и не похожи на капиталистов. И пропаганда все время подчеркивала эти отличия. Сегодня, когда капитализм окружил нас, что говорится, в быту, мы смотрим на советскую эпоху как бы уже со стороны.

- И как вам это видится со стороны?

— Конечно, было немало недостатков, кто спорит. Но гипернедостатки современного периода, по крайней мере, наши, украинские, да и в других, наверное, бывших республиках, уже давно затмили недостатки советского периода. Поэтому многие вспоминают советский период с теплом и ностальгией. Тогда, как сказал Кикабидзе в одном из интервью, была все же духовность, была реальная забота о человеке.

На фоне нынешнего геноцида, проводимого, например, у нас в Украине, это однозначно видно.

Не знаю, как бы сложилась моя взрослая советская жизнь, в разгар перестройки меня чуть было не посадили за пикет против сноса старого кинотеатра «Украина» у нас в Черкассах, и мне тогда вполне «светил» путь страдальца-диссидента… Но детство, как и у многих сверстников, было солнечным и счастливым.

Это всё эмоции и ощущения… А смысл? Видимый из сегодня смысл советской эпохи всё же есть.

- И каков он?

Украинцы надеются, что местные элиты защитят их от «геноцидного» Киева — эксперт © из личного архива Олега Сифер-Седова

Это уникальное историческое явление при всех недостатках и перегибах. Было много крови пролито и человеческих жизней положено. Но как было бы возможно перевернуть грандиозную пирамиду господства, перевернуть вместе с аппаратом подавления и армией, предназначенных для охраны устоявшейся иерархии?

Перевернули! И ведь реально потом простые крестьянские и рабочие дети становились академиками, генералами и маршалами, запускали первые ракеты в космос и летали на них, становились великими артистами, музыкантами, писателями, поднимаясь на самые вершины социальной лестницы. В прежние века такое было просто невозможно.

Это первое. Второй слой смысла возникновения и существования СССР связан со Второй мировой войной, для нас, безусловно, войной Отечественной, поскольку у нас хотели отобрать землю, ресурсы, отобрать Отечество, Неньку.

Сегодня соросовские деятели через наш украинский псевдоинститут национальной памяти, который некоторые называют «институтом мракобесия», пытаются внедрить всем нам мысль, что воевали просто два диктатора — Сталин и Гитлер. Воевали-де просто два тоталитарных государства.

Но это для простаков. Мало кто об этом сегодня говорит на постсоветском пространстве, но тут суть совершенно в другом, и она проста.

Из-за существования множества национальностей в истории человечества всегда происходило множество конфликтов. Рано или поздно на планете должен был произойти цивилизационный выбор: или дальше должна была существовать однонациональная цивилизация, или же многонациональная. Считаю, что такой выбор был сделан в ходе Второй мировой войны. Для этого и было взрощено два сильных тоталитарных государства с особым жестким и патриотичным воспитанием граждан. Кем и как — это отдельная тема…

Победила в итоге многонациональная модель. Без самоотверженности и специфического воспитания советского человека эта победа была бы невозможной. То есть историческое значение Второй мировой войны — некий судьбоносный спор по поводу многонациональной модели будущего или мононациональной. Именно этот взгляд расставляет все на свои места.

Может быть, именно ради решения этого спора в пользу многонациональной модели и было выведено судьбой или высшими силами на арену истории такое явление, как советское государство, взявшее на себя основную тяжесть его разрешения.

Некие бандеровцы, к примеру, явно воевали за свои села и огороды и, кроме своих родственников и побратимов, никому не были нужны. А раненому Ватутину слали подарки со всего мира как генералу победы планетарного масштаба. По воспоминаниям дочери Ватутина, было прислано даже вино от простых людей из какой-то далекой Коста-Рики.

К слову сказать, победил бы Гитлер с мононациональной моделью, никаких бы украинских националистов уже давно не было бы как явления. А некоторые из них сегодня заявляют, что гордятся тем, как кто-то из родственников воевал на стороне немцев…

- Помните ли, что чувствовали в декабре 1991 года, когда СССР прекратил свое существование?

— Яркость ощущений стирается со временем. Деталей теперь не вспомнить, но в целом, по ощущениям, на тот момент уже было ясно, что рушатся устои. Рубеж был пройден, когда «отмороженный на голову» Ельцин подписал при Горбачеве запрет КПСС, благодаря которой он же сам выбился в люди и попал в Москву. Кто-то его, видимо, усиленно толкал к радикальным действиям. Не зря он потом, как говорят, свой первый президентский звонок сделал в Америку.

При всех недостатках Компартии специфика всего советского государства строилась, как известно, на руководящей роли КПСС. То есть при всех недостатках партия была «позвоночником» советского государства, который и выдернули одним махом. После этого уже было ясно, что начинается необратимое падение. Может быть, тогда и пришло время упразднять КПСС, но однозначно нельзя было делать это так резко, без формирования нового «позвоночника». Поэтому сам «беловежский сговор» уже не был для меня таким уж сюрпризом.

- Все-таки сговор, а не соглашение?

— Для меня это вообще ни то, ни другое, а по взрослому размышлению уже что-то третье. Хотя ясно, что собрались заговорщики во главе с Ельциным, и собрались-то поближе к границе, чтобы, если что, легче было сбежать.

- Если не соглашение и не сговор, то что тогда?

— Для меня это, и я пишу об этом в своей книге, уникальное явление на самом деле. Это история о том, как три партократа, воспитанные на теме «обезьяны Дарвина», оказавшейся в основах марксизма, выпустили английскую обезьяну из проржавевшей советской клетки на славянской территории. И теперь она тут гуляет по полной, и по Украине, и по России, диктуя животные идеалы конкуренции, эгоистичного выживания за счет ближних, безмерного накопления материального.

В Белоруссии, правда, благодаря своевременному избранию белорусами Лукашенко сразу после заговорщика Шушкевича она, эта «обезьяна Дарвина», оказалась на коротком поводке. Но сейчас при помощи технологий, успешно опробованных на Украине, и наивных белорусских протестующих, при серьезном содействии извне, со стороны «внешних детей обезьяны Дарвина», она неистово рвется на волю… Чем там всё закончится, пока сказать трудно.

- Вы использовали приём аллегории, это не все поймут. Можете пояснить более доступно? И, кстати, у вас ведь есть своя версия причин развала СССР?

— Да, есть. Она-то и объясняет эту аллегорию. Говорят, в Америке и Великобритании работникам спецслужб, военным и политикам раздавали какую-то медаль за развал СССР, точнее — за победу в холодной войне, с датами «2 сентября 1945 — 26 декабря 1991». Так вот, во-первых, ею должны наградить Чарлза Дарвина посмертно. Это прежде всего его заслуга.

- Звучит неожиданно. Поясните.

— Если подняться на самый общий концептуальный уровень и попытаться выделить самую главную причину развала СССР, помимо холодной войны, работы спецслужб и так далее, то возникает один самый главный и парадоксальный ответ — идеологически СССР развалила, условно говоря, обезьяна Дарвина-Энгельса, изначально проникнувшая в основы марксизма.

Волга: В неандертальских головах наших радикалов зарождается искра Разума © Полина Орловская

- Эта версия изложена в вашей книге?

— Да. Смотрите: как известно, советскую систему и ту же Коммунистическую партию изнутри разложили обычные пороки: карьеризм, лицемерие, взяточничество, воровство и так далее. Говорилось с трибун о высших человеческих качествах, о патриотизме, самоотверженности, бескорыстности ради идеи, а на деле расцветали эгоизм, карьеризм и стремление к материальным благам. Всю эту ситуацию можно свести к теме — двойные стандарты. Можно?

- Можно.

— А откуда эти двойные стандарты берут начало? Откуда на самом деле эти низменные пороки животно-эгоистичного характера брали подпитку в идейном государстве, нацеленном на всеобщее светлое будущее?

- Откуда же?

— А очень тихо и незаметно, косвенным путем, эта подпитка, выводящая животное начало в человеке на первое место, шла с рисунков в кабинетах биологии и на страницах учебников, где обезьяна плавно превращалась якобы в человека. Шла эта подпитка и из учебников по марксизму, из статьи Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».

О чем косвенно эта обезьяна как бы нашептывала человеку? О том, что слаб человек, ведь он от обезьяны, от животного произошел, поэтому ему «своя рубашка ближе к телу», поэтому в конкуренции можно утопить кого-то — выживает сильнейший, это нормально, поэтому надо больше материального под себя грести ради выживания и сытного будущего.

Какая мечта относительно общества будущего для «оцивилизованной обезьяны»? Как мы ранее говорили уже, это комфортный питомник. И он был выстроен в виде сильного государства, где в принципе все было, а если у кого-то чего-то не было, то это можно было украсть. Помните поговорку: «Ты здесь хозяин, а не гость, идя домой возьми хоть гвоздь!».

В результате так называемый «период застоя» был логичен и даже неминуем. Зачем стремиться к какому-то далекому коммунизму, когда вот тут он уже почти есть, надо только приспособиться и брать. «Государство не обеднеет!», как говорил персонаж известного фильма.

При этом обезьяна в идеологическом фундаменте государства блокировала идею существования Творца, а значит, и идею дальнейшего развития человека как со-Творца. То есть блокировала дальнейшее духовное развитие человека после первичного материального насыщения.

Какая тут дальнейшая перспектива? Остается лишь один путь — приобрести еще больше материального.

И как можно было избавиться от этого «обезьяньего вируса», взявшего верх в психике советского человека — из психики западного он и не уходил — и прочно находящегося в идеологическом фундаменте советского государства? Только путём разрушения самого государства. Тут можно усмотреть как бы и высшее смысловое «добро» на разрушение СССР.

Конечно же, извне помогли конкурирующие в холодной войне «дети обезьяны Дарвина», у которых как кость в горле был этот пример государства рабочих и крестьян. В принципе правильно говорят — не было никакого социализма, согласно марксизму, а был капитализм и антикапитализм. Американская модель и советская. Зеркальность даже в буквах названий государств US — SU.

Советская попытка антикапиталистического будущего через обезьяну Дарвина-Энгельса оказалась зараженной капиталистическим вирусом. Сталин, видимо, это понимал и создал железную клетку. Примеры разложения советской элиты были уже тогда сплошь и рядом. Затем… клетка ржавела, слабели руки державших ее «кремлевских старцев», и в итоге, под влиянием внутренних и внешних сил, система оказалась разрушена.

Последний акт разрушения сделали беловежские партократы-заговорщики, выпустив английскую обезьяну с ее материалистическими идеалами уже совсем на свободу.

Бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии Леонид Кравчук, став первым президентом Украины, не нашел ничего лучшего, чем провозгласить модель общества украинского будущего как общества бедных и богатых на принципах свободной конкуренции.

Теперь поражается, как разгулявшаяся и полностью озверевшая «обезьяна» добивает его Неньку Украину. А ведь секретарь по идеологии мог бы понимать значение идеологии в деле построения государства. Но… Так получилось — как Богдан Хмельницкий после предательского зборовского договора с поляками определил для тех, кто не вошел в 40 тысяч реестрового козачества, — «нехай тепер кожний зи свого тишиться!».

И потянулись тогда обедневшие вдруг люди с «кравчуками» в стране, как теперь говорят, на тот момент пятой в Европе по своему промышленно-экономическому потенциалу. Это я об Украине. Но и Россия надела при Ельцине ту же шкуру обезьяны Дарвина…

В Белоруссии Лукашенко удалось посадить эту «обезьяну» на короткий поводок, который сегодня отчаянно рвут при участии наивных протестующих, соскучившихся при стабильной жизни по адреналину и острым ощущениям.

Под таким углом зрения примерно так мы видим ситуацию. Без Дарвина Запад не победил бы советскую систему. Теория его в науке не подтвердилась, а вот в политике… За это они бы могли ему поставить памятник. Да и каждый постсоветский олигарх мог бы у себя на рабочем столе иметь его бюстик.

- Что ж, достаточно необычный подход. Но почему творцы научного коммунизма и создатели, как вы сказали, системы антикапитализма, почему они просмотрели этот «чужеродный вирус»?

— Я не специалист по марксизму, но читал, что сам Энгельс уговорил Маркса принять эту идею. Дело в том, что марксизм объяснял суть капитализма с его конкурентной борьбой, а теория Дарвина идеально подходила для обоснования его давних природно-исторических корней, показывая, что жизнь издавна развивалась по этим правилам конкурентной борьбы и естественного отбора.

Энгельс сам был капиталист, и ему эта идея понравилась, потом он убедил Маркса, что это та самая «родзинка» — изюминка, которой не хватает в его теории. А в практической политике произошло, например, следующее: у Ульянова-Ленина царь не помиловал брата, будущий вождь сказал: «пойдем другим путем». И стал марксистом-революционером.

Поповщина того времени — говорю о церкви как об организации того времени — была оплотом царизма, стояла на страже его интересов, внушая простым смертным, что они «рабы божьи», а царь — от Бога. И тут теория Дарвина послужила оружием для русских революционеров против «царской поповщины».

После победы большевиков этот «английский вирус» в виде «обезьяны Дарвина» пышно и наглядно расцвел по всем школьным кабинетам биологии и на страницах учебников, зомбируя детей идеей, что они произошли от обезьяны.

Сейчас апологеты дарвинизма изворачиваются, говорят, что, может быть, человечество произошло от каких-нибудь инопланетян… Но спросим: а как, с их точки зрения, возник первый инопланетянин? Опять же от какой-то своей инопланетной обезьяны?

- Не будем углубляться в дебри…

«Могли бы войти в шорт-лист премии Дарвина»: Разумков оценил глупость отдельных депутатов Рады © rada.gov.ua

Сегодня она правит миром и постсоветским пространством, создав огромный «питомник» в виде «общества потребления», которое перемалывает земные ресурсы в катастрофических масштабах, создавая угрозу жизни на всей планете. Такая вот печальная ситуация. И именно Дарвину первому надо было бы вручить посмертно медаль за победу в холодной войне и за разрушение СССР…

А отечественные олигархи пусть отливают себе с благодарностью бюстики Дарвина. Ну и обезьяны заодно.

- На этой веселой в кавычках ноте мы и завершим наш разговор?

— Да, на весёлой в кавычках, конечно же, ноте, но и в то же время на оптимистичной. Все же крайняя сложность устройства мира и самого человека говорит о Творческом Разумном Начале. Об этом я и пишу в своей книге.

- И какой делаете вывод? Кто в конечном счёте победит в этой схватке идей — идея социал-дарвинизма, или же сохраняется надежда на торжество идеи человека как со-Творца?

— Скажем так: надежда умирает последней.