Теоретически у Верховной Рады хватит голосов, чтобы принять закон о заключении граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект №4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия. Авторами документа выступили премьер Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

- Андрей Владимирович, понятно, что по украинскому законодательству Россия остается «страной-агрессором», но для чего опять нагнетать эту тему?

— Очевидно, что идейно Шмыгаль недалеко ушел от этой партии «ни войны, ни мира». Им не хочется большой войны, но они вынуждены постоянно подогревать напряжение. Их задача — делать из Украины анти-Россию. Никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, и никаких проблем государства он не решает. Это исключительно для поддержания градуса напряжения и формирования образа врага.

- А сколько сейчас вообще россиян продолжают посещать Украину в своих личных целях и как они себя при этом чувствуют? Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

— Речь идет о десятках, если не сотнях тысяч человек. Как бы там ни было, машины с российскими номерами на улицах Киева встречаются. Кроме того, никто не отменял, что у многих россиян в Украине остаются родственники, и они вынуждены ездить по семейным делам. И эти люди действительно могут оказаться в ситуации заложников.

- Была ли согласована эта затея Шмыгаля с Зеленским?

— Думаю, что нет. У Зеленского куда более умеренная позиция в этих вопросах. Это явно не его идея. Но понятно, что подобные затеи подставляют президента. Это бьет по и без того уменьшившемуся лагерю его сторонников на Юго-Востоке. Это делается для того, чтобы показать, что Зеленский — это «Порошенко-lite», и чтобы показать, что украинцы поменяли шило на мыло.

На самом деле это не так. Я считаю, что у Владимира Александровича более адекватная позиция, насколько я могу себе представить из его общения. Подобными идеями он точно не фонтанирует.

- Почему он тогда не прекратит эту повестку?

— Он побаивается вот этого радикально-националистического лагеря, хотя они и так проявляют активность. Его боязнь заявить позиции только придает им энтузиазма. Он пытается им понравиться. Пытается показать, что он тоже патриот Украины, только без радикализма. Но эта его сверхтолерантная позиция не находит у них отклика.

- Хватит ли голосов депутатов, если дело дойдет до рассмотрения?

— Учитывая, что большинство депутатов Рады (не только в монобольшинстве) представляет собой более-менее радикальный лагерь, голосов хватить может. С учетом позиции «Евросолидарности», «Батькивщины» или «Голоса» 226 голосов наберется.

- Каково отношение украинского общества к жителям Крыма и ДНР/ЛНР? Как к коллаборационистам или как к людям, которые таким образом защищались от властей?

— Попытки части политикума насадить в обществе отношение к ним как к коллаборантам как раз не находит поддержки. Да, есть определенная группа, которая так считает. Но она в меньшинстве. Эта позиция идет вразрез с мнением большинства.

- Руслан Бортник прогнозирует, что Зеленского на посту президента может сменить человек, который будет более провосточных или более праворадикальных взглядов, чем он, в зависимости от того, куда качнется ситуация. Судя по тому, что есть сейчас, в какую сторону она качнется?

— Все зависит от внешней поддержки. Если националисты не будут иметь той внешней поддержки, которая была у них 6 лет назад, то увеличивается вероятность прихода к власти человека, который будет настроен на мир с Россией, но без поцелуев. Если же эти настроения будут нагнетаться американским посольством, то шансы у прозападной части политикума возрастут.