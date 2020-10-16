К всеукраинскому опросу, который собирается провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, есть много вопросов как с юридической, так и с профессиональной точки зрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Владимир Воля

Руслан Бизяев: Решение о проведении местных выборов на Украине переходит в онлайн-режим © Facebook, Руслан Бизяев - Владимир, на этой неделе все обсуждали всеукраинский опрос, анонсированный президентом Зеленским. Для чего, на ваш взгляд, он принял решение провести его именно в день местных выборов 25 октября?

— Это загадочная тема. С правовой точки зрения как минимум речь идет о том, что в день выборов никто не имеет права ничего проводить на избирательных участках, если это не проводится через Центризбирком. То есть если это государственное мероприятие, оно должно проводиться ЦИК на государственные деньги, а перед этим должно пройти множество организационных мероприятий, на которые уходят месяцы.

Это нельзя сделать за 10 дней.

Второй правовой аспект состоит в том, что даже если этот опрос, как пытались утверждать, проводит некая общественная организация за негосударственные деньги не на самих избирательных участках, а возле них, то получается, что деятельность этой организации, которая проводит опрос по политическим темам, можно расценить как агитацию в день выборов.

Учитывая контекст украинских выборов, многие партии занимаются агитацией, используя темы, которые относятся не столько к местным выборам, сколько к общеполитическим, которые были уместнее на парламентских или президентских выборах. Поэтому эти опросы могут быть расценены как неуместная агитация на участках и возле участков.

Сегодня один из депутатов провластной партии уточнил, что это профинансируют некие меценаты. Но если финансируют меценаты, то при чем тут президент? Если президентские инициативы спонсируют меценаты, то нет ли здесь признаков коррупции?

Поэтому я не исключаю, что изначальная идея провести опрос была наивно выдана в массы без должной подготовки. А когда все это было выдано в СМИ, то власть столкнулась со шквалом критики и начала искать оправдания.

- Чем вообще, на ваш взгляд, закончится эта затея?

— Сейчас эта идея выхолащивается, и я не исключаю, что президент от нее откажется. Да и сам список вопросов вызывает сомнения.

Во-первых, президент сказал, что это пробник референдума. Но как можно проводить пробник референдума, если им занимается общественная организация у входа в участок? Тогда надо проводить обучение членов ЦИК, официальной государственной структуры по проведению выборов и референдумов. Зачем обучать для этого волонтеров?

- Как вы оцениваете сам список вопросов?

— Многие вопросы выглядят наивными, а некоторые даже удивительными с профессиональной точки зрения. Если говорить о том, какие проблемы являются первостепенными, а какие второстепенными, то первостепенных проблем в этом опроснике нет.

Например, легализация каннабиса в медицинских целях. Да, это интересная идея, но это не проблема первого порядка. То же самое касается идеи о сокращения народных депутатов до 300. А почему именно до 300? Почему не до 250 или 350? Если это серьезный опрос, то к нему должны серьезно готовиться, создавать вопросы, согласовывать все до запятой и создавать макет опросника. Это обычная практика для любых социологов.

- Ну вот последний вопрос о Будапештском меморандуме звучит настолько сложно, что простые люди просто запутаются. А по поводу каннабиса указывается, что это нужно для уменьшения боли у тяжелобольных. То есть тех, кто против его легализации, таким образом, уже обвиняют в бесчувственности…

— Я думаю, что эта ремарка правильная. Нужно объяснять людям, в чем суть проблемы, и что легализация каннабиса не означает легализацию наркомании. Что касается сокращения числа депутатов, то простые люди обычно выступают за то, чтобы их всех сократить и «не тратить деньги на этих дармоедов».

Кстати, почему бы не спросить про легализацию проституции или игорного бизнеса?

Якубин: Зеленский должен не задавать вопросы, а давать украинцам ответы © Facebook, Алексей Якубин Кучме уже был референдум.

Все эти вопросы должны сначала пройти экспертное обсуждение и обсуждение в обществе, чтобы люди могли выбрать тот или иной вариант. Ничего подобного не было. Но самое удивительное — это пятый вопрос.

- "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления её суверенитета и территориальной целостности"…

— Рядовому избирателю вообще непонятно, что такое Будапештский меморандум, его содержание и смысл. Они об этом знают лишь поверхностно. Но самое интересное, что эксперты и политики, которые выступают на телевизионных эфирах, сами не знают его содержание. Если этот опросник хотя бы обсуждали члены команды, то надо задать вопрос, знают ли они содержание этого меморандума?

Да, в меморандуме сказано, что стороны обязуются гарантировать то, сё, пятое, десятое. Но шестой его пункт гласит, что в случае его нарушения необходимо начать консультации. Так власть безо всяких опросов должна начать консультации, и это уже делается несколько лет.

Кость Бондаренко: Опрос Зеленского - это прообраз будущего референдума © РИА Новости, Нина Зотина

- Давайте представим, что вы пришли на избирательный участок, и вам предложили ответить на эти пять вопросов. Да или нет. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

— Да. И большинство так скажет.

- Поддерживаете ли вы создание на Донбассе особой экономической зоны?

— Затрудняюсь ответить. Я социолог по первому образованию. (Смеется.)

- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

— Поддерживаю сокращение.

- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных?

— Да.

- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

— Конечно. А кто же откажется поддерживать территориальную целостность? Понимаете, с точки зрения профессионального социолога, проблема последнего вопроса не в том, что для людей, которые не знают, что такое Будапештский меморандум, все сводится к этому клише о защите территориальной целостности.

Понятно, что подавляющее большинство скажет "да".