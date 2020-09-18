Приход Красной Армии остановил террор, развязанный поляками против белорусов и евреев. Так было во время Скидельского восстания, когда лишь подоспевшие 20 сентября советские танкисты спасли мирное население от полного уничтожения польскими солдатами. Но жертвы среди восставших белорусов были большими, рассказал Украине.ру культуролог Сергей Киселёв

- Сергей, Западная Украина до сих пор, несмотря на то, что уже 80 лет пребывает в составе Украины, очень сильно ментально, политически и идеологически отличается от Надднепрянской Украины. Есть даже такое понятие как «Западная Украина» и «западный украинец» («западенец»).

А в Белоруссии есть понятие «Западная Белоруссия» и «западный белорус»? Есть ли ментальные различия между жителями Западной Белоруссии и Восточно-Центральной? Если их нет, то почему (на Украине ведь они есть)?

— У Западной Украины и Западной Белоруссии есть очень много существенных отличий. Главное, из которого следуют все другие — часть Западной Украины, а именно Закарпатье, Буковина и Галиция, никогда не входила в состав России, Российской империи. Соответственно, в Белоруссии, в отличие от Украины, не было уже с 18-го века греко-католической церкви — идеологической основы для русофобии и бандеровщины.

Также не было в Белоруссии воспоминаний о «матушке Австрии», в состав которой входили до Первой мировой войны эта часть западноукраинских земель, приход в 1941 году туда немцев воспринимался населением как возвращение Австро-Венгрии, память о которой осталось как время относительной свободы и благополучия.

В то же время Вена проводила на этих территориях жесткую антирусскую и антиправославную политику, русофилы, особенно из числа интеллигенции и священства физически уничтожались, первый в мире концентрационный лагерь Талергоф австрийцы создали именно для этого. Естественно, на территории Белоруссии, входившей с конца 18 века в состав России этого не было, а наоборот происходили процессы укрепления русской и православной идентичности.

Каких-либо серьезных ментальных отличий между западными и восточно-центральными белорусами не было, они просто не успели возникнуть, так как в разных государствах (межвоенной Польшей и СССР) эти части современной Белоруссии были менее двадцати лет. К тому же национальный состав западных областей сильно изменился, еврейское население было уничтожено нацистами, их белорусскими и украинскими пособниками, а поляки переселены в Польшу в процессе обмена населением с СССР.

На их место переселились белорусы из восточных областей и из Польши. Сейчас самая западная Брестская область по статистике является самой русскоязычной областью Белоруссии. То есть разницы между населением восточных и западных областей фактически не существует.

- Как западные белорусы в 1939 году восприняли приход Красной армии на их земли? Было ли сопротивление советской власти? Был ли среди белорусов свой аналог бандеровцев? Если не было, то почему?

— Местное православное население с восторгом восприняло приход Красной армии. Русские танки там действительно встречали как освободителей от польского гнёта, как защиту от наступавших с Запада немецких нацистов. Также и еврейское население восприняло нашу армию как спасение от Гитлера и от польских националистов, от государственного антисемитизма Второй Речи Посполитой.

В Западной Белоруссии происходили стихийные восстания местного населения против польской администрации и «осадников». Эти выступления были утоплены в крови польской армией, полицией и пограничниками. Только приход Красной армии остановил террор, развязанный поляками против белорусов и евреев.

Так было во время, например, всеми сейчас забытого Скидельского восстания, когда только подоспевшие 20 сентября советские танкисты спасли мирное население города от полного уничтожения польскими солдатами. Хотя жертвы со стороны восставших белорусов всё равно были большими.

Похожие события разворачивались и в Гродно, и в других местах. Польские тюрьмы были забиты «православным элементом» и сочувствующими СССР политическими заключенными.

Их родственники стихийно освобождали своих из мест лишения свободы, польские националисты, полиция и военные жестоко подавляли стихийные протесты и начали проводить этнические чистки. И если бы не приход нашей армии, то количество жертв было бы огромным.

В межвоенной Польше власти проводили политику направленную на уничтожение православия, более ста храмов было разрушено, около 500 захвачено и передано католикам, убивались и подвергались репрессиям православные священники и миряне.

Проводилось перемещение этнических поляков католиков на православные земли — осадничество. Переселенцам из числа отставных польских военных (осадников) выделялись огромные земельные наделы. Белорусы оказались лишенными земли и каких-либо перспектив.

Им был отрезан доступ к образованию, уровень грамотности на землях Западной Белоруссии был чрезвычайно низким. Не развивалась промышленность и белорусская культура. У белорусского населения не было в Польше никаких перспектив. Им была уготована только ассимиляция, но даже приняв католичество и выучив польский язык, белорусы оставались в Польше людьми второго сорта.

Во время немецкой оккупации, в отличие от Украины, движение, подобное бандеровскому, не получило широкого распространения в Белоруссии, хотя бандеровцы довольно широко действовали на территории Брестской области, населенной этническими малороссами.

Белорусские пособники нацистов не смогли привлечь на свою сторону широкие народные массы, хотя попытки такие были, кстати, действовали гитлеровские коллаборанты как раз под бело-красно-белыми флагами, которые используют нынешние оппозиционеры из числа сторонников Светланы Тихановской.

Греко-католиков в Белоруссии не было, а римокатолики-поляки не были склонны сотрудничать с германским оккупантами, они поддерживали польские вооруженные формирования Армии Крайовой, также действовавшие на территории Белоруссии.

Нередко советские партизаны сотрудничали с аковцами, были даже случаи проведения совместных боевых операций против немцев.

К сожалению, в угоду дружбы с поляками Освободительный поход Красной армии у нас почти забыт. А ведь это был триумф и нашей дипломатии и наших вооруженных сил. Практически бескровно были возвращены огромные территории исторический Руси.

В Белоруссии дата 17 сентября должна, по моему мнению, праздноваться как один из самых главных государственных праздников. Несмотря на последующую потерю Вильны и Белостока, Польский поход Красной армии позволил собрать под одной крышей почти всю территорию Западной Руси, заложил основу для создания современного белорусского государства.