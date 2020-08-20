Если мы считаем белорусов своими братьями, частью Русского мира - давайте вовлекать их в свою орбиту, делать привлекательной для них интеграцию с Россией, считает политолог Вадим Самодуров

- Вадим, что на сегодняшний день представляют из себя русские, пророссийские политические и идеологические силы Белоруссии? Они вообще есть или Лукашенко удалось полностью зачистить весь политический и идеологический спектр от русского элемента?

— Если в Белоруссии и есть какие-то оформленные, я имею в виду институционально, пророссийские политические силы — то мне о них ничего не известно. И я не скажу, что это «заслуга» Лукашенко. Это скорее недоработка России, которая всегда действует по одной и той же заведомо обреченной на провал схеме. Россия выбирает некоего «пророссийского кандидата» и начинает работать с ним, начисто игнорируя не только народ той или иной страны, а даже совершенно явно оформленные влиятельные внутриэлитные группы. Мы это видели и видим на примере Украины, Грузии, Армении, Молдавии и так далее…

Нужно признать, что на сегодняшний день в Белоруссии политических сил, ориентированных на интеграцию с Россией, нет. Есть люди — которые говорят на русском языке, которые осознают себя как часть славянского, русского мира, которые в России или работают с Россией — но Россия пока ничего не делает для того, чтобы эти люди стали реальной силой, с мнением которой будут считаться в Белоруссии.

- Является ли на сегодняшний день белорусская молодежь пророссийской, или для России она потеряна в силу ее ориентации на Запад?

— Что из себя представляет сегодняшняя Россия? Это страна полностью ориентированная в прошлое — в воспоминания о величии Российской империи, и в ностальгию по советским победам и так далее. Для молодежи — любой молодежи — это скучно и не прикольно.

Я выражаюсь сейчас их языком. Им это неинтересно. Что может предложить Россия молодежи? Я имею в виду не только белорусской, но и своей собственной. «Лидеров» вроде Жириновского? Молодежи это неинтересно. Молодежь хочет иметь возможность выбора. Она хочет свободы. Она хочет мечтать и иметь возможность свои мечты реализовывать. Современная Россия — это не пространство мечты, а разного рода фантомных болей и величественных призраков прошлого.

- В случае, если Лукашенко будет вынужден провести по-настоящему свободные демократические выборы, сумеют ли русские силы Белоруссии выдвинуть русские партии? Если да, то какой может быть их политическая и идеологическая программа? Смогут ли русские партии получить в белорусском парламенте большинство?

— Я не очень понимаю, зачем целенаправленно заниматься этой сегрегацией и создавать в Белоруссии какое-то русское гетто в виде русских партий. Если мы считаем белорусов своими братьями, частью Русского мира — давайте вовлекать их в свою орбиту, делать привлекательной для них интеграцию с Россией, а не создавать абсолютно ненужный и искусственный раздел на русских и белорусов. Пусть в белорусском парламенте будут националистические партии. И пусть они будут в меньшинстве. А белорусский народ должен осознавать и видеть, что мы едины.

- Как Россия может помочь русскому движению Белоруссии и пророссийскому гражданскому обществу?

— Первое. Поддержать белорусский народ в его стремлении к смене власти, к демократизации страны.

Второе. Начать диалог с белорусским обществом. Не с властью — а с людьми. Услышать их. Понять, чего они хотят и что происходит в их головах. Для этого нужно проводить исследования. Работать «на земле».

Третье. Самим стать примером для подражания. Сформулировать «русскую мечту».

- Как вы думаете, сможет ли появившийся недавно в интернете «русский флаг Белоруссии» (красный флаг с белым Андреевским крестом) потеснить на улицах националистический бело-красно-белый флаг, который сегодня стал флагом протеста в Белоруссии? И вообще стоит ли сегодня его поднимать над протестующими массами? Примут ли его оппозиционно настроенные массы?

— Я не считаю бело-красно-белый флаг, под которым проходит сегодняшний протест в Белоруссии, националистическим. На том же основании можно российский бело-сине-красный триколор называть власовским и фашистским, потому что под ним воевали части РОА. Это тоже часть истории этого флага. И от нее никуда не деться.

Белорусский бело-красно-белый флаг имеет под собой определенную историческую и геральдическую основу, уходящую в историю Великого княжества Литовского. Кроме того, этот флаг был утвержден как флаг Белорусской народной республики в 1918 году. Так что это один из национальных символов белорусов. Не более того. В конце концов, у белорусов это единственная альтернатива пережитку советской эпохи — красно-зеленому флагу.

Мне кажется, что на постсоветском пространстве вообще очень большое значение придается каким-то символам. И это доводится до какой-то истерии и абсурда. Можно подумать, если мы «подарим» белорусам флаг с двуглавым орлом или Георгием Победоносцем, это что-то кардинально изменит в ситуации в этой стране в лучшую сторону. Нужно не создавать дополнительные противоречия и поводы для разногласий, а сначала искать общий язык и вести диалог. А флаги, гербы и все остальное — это уже «вишенка на торте». Это завершающая часть «дизайна».