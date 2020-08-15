Раньше в госСМИ говорили, что на митинги ходит сплошь «креативный класс», который «с жиру бесится», школота, уголовники да засланные мировыми разведками наркоманы-боевики. С выходом рабочих вся картина мира рушится. Власти вынуждены признать, что народ недоволен «народным» государством, говорит минский журналист Сергей Смирнов

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Несогласные с объявленной ЦИКом победой Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. В четверг набрала силу забастовка на крупнейших предприятиях страны. В свою очередь министр внутренних дел Караев в своем выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения.

- Сергей, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни. После этого ночь с четверга на пятницу впервые после выборов прошла мирно. На ваш взгляд, о чем это говорит? Лукашенко пошел на компромисс?

— Да, весь вчерашний день (интервью записали в пятницу, 14 августа — Ред) стал откровением. Лукашенко явно дал заднюю репрессиям в отношении протестующих, так как увидел, что толпу на испуг взять не удалось, а запрос общества на прекращение милицейского насилия запредельно высок. С просьбой к ОМОНу остановиться обратилась и церковь, и лидеры мнений, традиционно лояльные власти. В знак протеста с госслужбы массово стали уходить чиновники и служащие.

Лукашенко понял, что, продолжи он закручивать гайки в таком ритме, все его окружение разбежится. Потому милиции был отдан приказ на передышку, на диалог. Помимо Натальи Качановой (штатного пожарного Лукашенко), вечером 13 августа за грубость своих сотрудников перед белорусами извинился и глава МВД Юрий Караев.

По словам министра, стоять в мирных цепочках солидарности теперь, оказывается, можно. Хотя во время избирательной кампании милиция подобные столпотворения достаточно грубо разгоняла. Более того, с протестующими начался диалог на местах. Мэры небольших городов снизошли до общения с народом на площадях. И пусть пока у них это получается не очень. Сам по себе факт подобного движения навстречу — нонсенс, так как прежде они давали отчет только наверх, тем кто их назначил.

- Как вы считаете, к чему могут привести забастовки и другие акции несогласных с выборами? Насколько эффективны они окажутся?



— Забастовки, безусловно, мощный фактор. В Беларуси их не было с середины 1990-х. Эта культура протеста казалась начисто здесь позабытой. Потому остановка работы с последующим прилюдным выяснением привычно молчаливых и аполитичных рабочих, кто за кого голосовал на выборах, стали для властей по-настоящему холодным душем.

Это прежде в СМИ можно было сказать, что на митинги ходит сплошь «креативный класс», который «с жиру бесится», школота, уголовники, да засланные мировыми разведками наркоманы-боевики. С выходом на авансцену рабочих вся нарисованная в госСМИ картина мира рушится. Власти вынуждены признать, что народ недоволен «народным» государством, которое для него построили.

- По прогнозам ряда экспертов, протестное движение не стихает. Наоборот, наиболее масштабные акции и протесты могут пройти в субботу, воскресенье и понедельник — после объявления ЦИКом окончательных результатов. Каков ваш прогноз, что будет происходить в Белоруссии в ближайшие выходные?

— Поскольку МВД официально разрешило «цепочки солидарности» и другие мирные флэшмобы, люди будут понемногу переставать бояться выйти на мирный протест или просто на прогулку в центр. Потому в пятницу вечером и в выходные мирный протест может набрать до нескольких миллионов участников!

При этом в случае, если милиция будет сохранять нейтралитет, все акции протеста должны пройти мирно. Белорусы миролюбивы и хорошо организованы, потому возможные провокации со стороны маргиналов и политических туристов должны потерпеть фиаско.

- Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным: 1) уход Лукашенко в отставку 2) повторные выборы президента 3) окончательное подавление протестов и закрепление власти Лукашенко?

— Ещё до начало электорального цикла и во время него Александр Лукашенко четко дал понять: власть он не отдаст! Власть — наркотик, и наш пациент уже не представляет своей жизни без власти. Потому добровольный уход со своего поста действующего президента исключен. Исключен от слова совсем!

В свою очередь, повторные честные и прозрачные выборы без Лидии Ермошиной и ее команды, с участием максимального числа альтернативных кандидатов — это сейчас главное требование армии недовольных белорусов. При этом при всей толерантности, несмотря на то что в стране достаточно большое число сторонников Александра Лукашенко, вряд ли большинство захочет допустить к участию на этих выборах действующего президента.

На мой взгляд, если передышка от насилия продлится еще хотя бы несколько дней, возврата к насилию в стране уже не будет. Милиция и армия увидят, что недовольных нынешним положением дел действительно большинство, и в случае приказа на подавление протеста вряд ли у кого-то уже поднимется рука.

По всей видимости, смена власти в Беларуси произойдет под давлением улицы, но крови и штурма резиденций не будет. Дело случая, но скорее всего все пройдет тихо, в результате некоего дворцового переворота. Вероятно, элиты выдвинут своего кандидата из высшего окружения Лукашенко на высший пост. Назначат его и.о на период до новых выборов и все это время будут активно раскручивать эту фигуру. Возможно, таким человеком от элит станет глава МИД Владимир Макей.