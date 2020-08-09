Лукашенко давно эксплуатировал роль друга России, построив на этом свою внутреннюю политику, но эта лафа для него закончилась, утверждает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

- Константин Федорович, в российской экспертной среде бытует мнение, что задержание 33 граждан РФ под Минском 29 июля было хорошо спланированной провокацией белорусских спецслужб. А какой точки зрения придерживаетесь вы?

— То, каким образом происходило это задержание, каким образом потом его организаторы оправдывались или выдвигали свои версии происшествия, говорит мне, что хорошо спланированным это не назовешь. То, что это была провокация по указанию свыше, у меня нет никаких сомнений. И в этом отношении белорусские спецслужбы подчиняются распоряжениям руководства Белоруссии, а не действуют самостоятельно, тем более в таком скандальном и деликатном случае. То есть я не верю, что спецслужбы проявили самостоятельность. Им было дано соответствующее поручение. И поручение это было дано исключительно в связи с тем, что предвыборная обстановка для действующего президента стала складываться неблагоприятно.

Он не ожидал, шестой раз идя на выборы, что это так всколыхнет людей в Белоруссии. Он не ожидал такого подъема протестных настроений. То есть он оторвался от реальности. Это и привело к тому, что он раздал команды, не подумав о последствиях, чтобы показать, кто в доме хозяин. И в результате спецслужбы Белоруссии совершили провокационное задержание второй группы чоповцев, которые летели через Белоруссию для того, чтобы отработать по контрактам, которые были ими заключены в других странах. Лукашенко, который взялся комментировать детали всего происшедшего, даже не удосужился узнать у своих людей: можно ли из Крыма улететь в Стамбул с учетом тех санкций, которые Турция тоже приняла против Крыма. Как я понимаю, первая группа транзитом направилась туда, куда она считала нужным, а вот вторая группа была задержана. Следующие группы просто не поехали после того, что произошло с 33 задержанными россиянами. Конечно же, белорусские спецслужбы были в курсе этого транзита. И никаких секретов касательно этого транзита для них не должно было быть. Они просто грубо нарушили договоренности и воспользовались этим транзитом, чтобы создать видимость какого-то заговора против Белоруссии. Собственно, то, что требовалось заказчику. А заказчиком в этом случае выступала администрация президента Белоруссии. Лукашенко: четверть века у власти © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Украинская сторона требует выдачи россиян, бывших граждан Украины, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне народных республик. Создается впечатление, что Лукашенко идет ва-банк. Может ли он согласиться на требование официального Киева? К чему это приведет в отношениях с Россией?

— Я сомневаюсь в том, что он осуществит угрозу и выдаст кого-то официальному Киеву, но то, что он пытается на этом играть и шантажировать Россию этой возможностью — в этом сомнений нет. Такая попытка с его стороны предпринята, она им озвучена, она подтверждена фактом разговора с Зеленским. И она ярче, чем что бы то ни было характеризует сегодняшний портрет Лукашенко, на которого еще вчера многие сторонники интеграции — и я в том числе — ловились, как на человека, который исповедует какие-то принципы. К сожалению, это впечатление лично у меня уже давно в прошедшем времени.

Для меня достаточно показательным было поведение Лукашенко в подобных случаях, когда как раз можно было судить, насколько он является человеком принципиальным. Я напомню, я уже об этом рассказывал, когда в 96-м году я лично организовывал его встречу с представителями тогда еще не признанными никем республики Абхазия и республики Южная Осетия. И при мне президент Белоруссии, который только два года находился в должности, обещал этим людям, что Беларусь на следующий день после признания Россией этих республик сделает то же самое, что он их поддерживает, понимает причину всего прошедшего на Кавказе и, конечно, признает эти республики. С тех пор прошло 12 лет и лишь в 2008 году, после нападения Грузи на республики, мы признали эти республики. И никакого шага со стороны Лукашенко по признанию этих республик не произошло до сих пор. Когда я задавал ему этот вопрос лично в 2012 году, он мне совершенно откровенно заявил: «Да я вообще-то был не против признать, но мне сказали, что если я признаю, то Беларусь потерпит ущерб, Запад может наложить какие-то санкции. Мои ребята посчитали, что это выльется в 1,5-2 миллиарда долларов, и я тогда действующему президенту Медведеву сказал, что вы нам эти потери компенсируйте, тогда мы признаем».

Лукашенко, когда мне это рассказывал, думал, что это сама собой разумеющаяся вещь — именно таким образом должен себя вести президент независимого государства. Человек, который подменяет свою линию подобными шантажистскими предложениями. Россия тогда никаких денег за признание республик не выплатила, он их не признал.

И более того, все время, пока Саакашвили был у власти, одним из его лучших друзей на публике был Лукашенко. Что, он не знал, как мы рассматриваем Саакашвили? Конечно знал. Он это демонстративно делал. Так же, как он демонстративно поддерживал Ющенко в бытность его президентом. Точно также, как он демонстративно до последнего поддерживал Порошенко. Даже когда все уже знали, что он проигрывает выборы, он думал, что там, как и в Белоруссии, можно нарисовать результаты.

Я напомню историю с блогером Лапшиным, который в Белоруссии был задержан по ордеру Азербайджана за то, что посетил Нагорный Карабах. Ни в каких боях не участвовал, никаким оружием не торговал. Он просто съездил в Нагорный Карабах и сообщил об этом в интернете. На этих основаниях Азербайджан выдал ордер на его задержание. Лапшин был гражданином РФ. Его задержали в Белоруссии и выдали Азербайджану. И в тот момент Российская сторона не стала ломать копья официально. Я выступил с протестом. Но, к сожалению, наш МИД постарался это спустить на тормозах, получив обещание с азербайджанской стороны, что ничего такого не произойдет. И сам Лапшин, кроме российского имел еще израильское и украинское гражданство. И вот совместными усилиями Лапшин был осужден, а потом помилован и депортирован из Азербайджана. Но изначально его задержали в Белоруссии и выдали третей стороне. И в том момент, когда это решалось, были какие-то очередные разборки по цене за нефть. И полушутя белорусские переговорщики предлагали, что давайте мы вам Лапшина, а вы за это дайте нам скидку на нефть или на газ. Ну каким можно назвать поведение в данном случае союзного государства? Поэтому, когда мы обсуждаем сейчас этот инцидент, я думаю, Лукашенко побоится выдать россиян Украине. Но то, что он эту тему эксплуатирует, характеризует его как беспринципного политического деятеля.

- Очевидно, что победителем выборов главы государства в Белоруссии станет действующий президент. Но какой результат выборов можно будет считать успешным для белорусской оппозиции?

— Прежде всего хотел бы отметить, что победителем будет объявлен президент Белоруссии. Победит он в самом деле или не победит — на этот вопрос мы с точностью ответить не сможем. Потому что нет никакого доверия к власти Белоруссии и ее власть сделала в этот раз больше, чем обычно, чтобы этого доверия не возникло.

В самом деле, провокации нужны власти не только, чтобы взвинтить напряженность в стране. Провокации нужны для того, чтобы не допустить или объявить иностранным вмешательством любые попытки протеста по итогам выборов. Это же очевидно сделано именно для этого. В ходе самого голосования все кандидаты рассматриваются как преступники, как люди, которые желают белорусскому народу зла. Но такое ощущение, что это не работает, потому что многие люди из протестных соображений поддерживают кандидатов, какими бы легковесными или случайными они не были. Например, жена арестованного блогера Тихановского. В этой ситуации Центризбирком делает одно за одним заявления, запугивающие любые попытки мониторинга выборов, отрицает необходимость видеоконтроля, даются на сегодня какие-то потрясающе цифры уже проголосовавших. Они выше, чем цифры голосования досрочные в подобных случаях. То есть на мой взгляд фальсификация на наших глазах уже происходит.

По явке на досрочное голосование меня интересует только одно как художника: чувство меры есть у самого Лукашенко и Центризбиркома или нет его. Потому что это проявится в официальной цифре проголосовавших за Лукашенко, которую предъявят всему миру. Если это опять будет цифра за 70%, ну очевидно, что ее быть не может. А желание продемонстрировать, что он получил дополнительную поддержку от благодарного народа Белоруссии безусловно у Лукашенко присутствует.

Его выступление четвертого августа во Дворце Республики говорит о том, что человек вообще не адекватен. Он обращается к аудитории через головы сидящих, как если бы он и белорусский народ были равновеликие величины. И он заранее любого, кто выступает против, объявляет предателем, иностранным агентом, объявляет человеком, который собирается взорвать Беларусь изнутри. И при этом он учит еще. Я еще не слышал ни от Сталина, ни от Ленина, ни от Путина, чтобы таким образом обращались к собственному народу. Последний случай, когда таким образом судили свой собственный народ — это был Гитлер, который рассуждал о том, достоин германский народ жить или не достоин, если он проиграет войну. А здесь Лукашенко рассказывает о том, что должен делать народ, чтобы заслужить с его стороны благодарность. Это вообще что-то запредельное.

Поэтому в том, что касается выборов, вообще хочу сказать, что главная проблема, как многие раньше уже говорили, состоит в том, не сколько процентов нарисует себе Лукашенко, а в том, примет ли эту победу народ Белоруссии. И главные проблемы у Лукашенко возникают не в связи с выборами, а по итогам выборов, потому что уходить от власти он категорически отказывается, совершенно не представляет, чтобы он на выборах проиграл даже в условиях такой острой критики его правления, которая сейчас появляется. Согласится с этим белорусское население — это и есть первый вопрос. А второй вопрос — если оно с этим не согласится, на какие действия готова пойти белорусская власть. На этот счет существуют разные суждения, и я не хотел бы им сейчас предаваться, чтобы не быть потом обвиненным в каком-то подстрекательстве или еще в чем-то.

- Выдержит ли Белоруссия разрыв экономических связей с Россией, ведь последнюю считают донором белорусской экономики?

— Россия — и донор, и кредитор Белоруссии. И безусловно подоплека белорусского экономического чуда во многом завязана на те преференции и привилегии, которыми долгое время бесконтрольно пользовалась Беларусь, те выгоды, которыми она извлекала из открытости российского рынка, из возможности сбывать в Россию не только то, что производится в Белоруссии, но и то, что сама Беларусь перекупает под режимом санкций и продает России. Хрестоматийный пример — это креветки, яблоки в Россию устремлялись через общее союзное государство. Конечно, я не хочу никаких бед для Белоруссии и белорусского народа и полагаю, что мы должны очень осторожно относиться к вопросам экономического сотрудничества и не делать экономику заложником политических проблем. Продукция, которая у нас реализуется (продукция минского автомобильного завода или какая-то иная автомобильная продукция) в России не демпинговалась на том основании, что Россия — это союзник. Поэтому мне кажется, что здесь нужно все спокойно приводить к соответствию. Тем более, что в предшествующий период в Белоруссии злоупотребляли этими привилегиями и не выполняли взятые на себя обязательства.

Хрестоматийный пример — это все связанное с нефтяной отраслью, когда Беларусь получала по заниженным ценам сырье из России и затем в объемах, которые значительно превышали потребности Белоруссии, производила из них нефтепродукты и торговала ими на мировом рынке и таким образом получала дополнительную маржу. И не делилась этой маржей с Россией, которая эту возможность ей предоставляла. Поэтому мне кажется, что какой-то порядок в экономических отношениях будет наводиться, но я бы сказал, что в вопросе экономических льгот всегда важно понимать, что союзничество потребует неких затрат. Если Беларусь в самом деле союзник, то нет ничего предосудительного в предоставлении ей привилегий. Но если Беларусь так называемый союзник, который каждый раз перестает быть союзником, когда от него это требуется, в таком случае льгота тоже должна быть так называемой.

А выдержит ли при этом Белоруссия? Безусловно она выдержит: Беларусь ничем не хуже другой страны — нормальные экономические взаимоотношения. С другой стороны, выдержат ли такой скудный паек те прилипалы к российским привилегиям, которые образовали определенный слой в самой Белоруссии? Возглавляется это, безусловно, самим президентом Республики Беларусь, который черпает не только вдохновение в этих российский преференциях. И вот ему трудно свыкнутся с мыслью, что эта лафа закончится. И для него это, вполне вероятно, действительно трагедия персональная.