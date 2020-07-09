Бизнес Европы открыто критикует правительства, которые поддержали санкции против России. Европейские государства больше потеряли, нежели выиграли от санкций, - полагает Денис Садоха, главный редактор украинского информагентства ПРЕССИНФОРМ

В начале июля в России и Украине вновь заговорили о реализации Минских соглашений и, похоже, на этот раз более конкретно и настойчиво. Сообщается, что речь идёт об обмене пленными, жестком контроле за прекращением огня, а также о политической части «Минска».

- Денис, на ваш взгляд, почему Москва намерена ускорить разрешение вопроса Минских соглашений? Условно говоря: или Киев выполняет их, или официально отказывается?

— Минские соглашение — это "дело чести" президента РФ и его администрации. С учетом мирового кризиса Россия стремится зайти на рынки Европы, но мешают санкции. А давлением на Украину власти РФ в глазах всего мира делают ее виновной в невыполнении Минских соглашений. Отсюда и скорость, и давление. Когда Германия и Франция поймут, что мир на Донбассе срывает сама Украина, они вынуждены будут снимать санкции и не скрывают желания снять их побыстрее.

- И почему Москва активизировала процесс именно сейчас?

— Как я сказал ранее, после пандемии коронавируса многие рынки в мире рухнули, и Москва стремится их взять, но мешают санкции.

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме?



— Не пойдет, думаю, даже на выполнение половины Минских соглашений. Может, офис Зеленского и хотел бы что-то реализовать, но в Украине преобладают националистические движения, которые выполнение любого пункта Минских соглашений воспринимают как предательство. У президента Украины связаны руки.

- Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?»

— Все стороны за шесть лет адаптировались и к стрельбе, и к заработкам на войне, и к контрабанде. Тут нужно разделить. Простые люди хотят мира, а олигархи, в том числе российские украинского происхождения, хотят наживы. Пока более влиятельные не надают по рукам тем, кому война мать родная, мира не будет.

- Украина настаивает, что сперва должна получить контроль над границей, а только после этого можно проводить выборы в регионе. Россия и непризнанные республики — против. На ваш взгляд, возможен ли компромисс в этом вопросе? И каковы причины такого разногласия в прочтении Минских соглашений?

— На мой взгляд, компромисс уже невозможен. Зеленский откровенно саботирует Минские соглашения, подписанные Порошенко. Не хочет он брать на себя чужие решения.

- В чем еще, как вы считаете, состоят главные противоречия между сторонами?



— Деньги. Как с одной, так и с другой стороны есть заинтересованные не останавливать конфликт, и на международном уровне есть желающие поспекулировать ситуацией на юго-востоке Украины.

- Принято считать, что условный Запад — США, Германия и Франция — поддерживают Украину в вопросе «Минска». Как вы считаете, это положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить ситуацию, добиться отмены санкций?



— Бизнес Европы открыто критикует правительства, которые поддержали санкции против России. Европейские государства больше потеряли, нежели выиграли от санкций. Думаю, кулуарно Германия и Франция ищут пути, как закрыть санкции и развивать свои экономики. А публично это ж для масс, которые откровенно привыкли жить под пропагандой.

- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?



— Может прийти ситуация, когда Украина останется один на один в решении этого вопроса, но ненадолго. При такой ситуации эскалация конфликта будет стремительной, и последует введение миротворцев, но уже по решению Совбеза ООН. Кто из миротворцев будет заходить, нетрудно догадаться — одни с Востока, другие с Запада.