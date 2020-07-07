Сеть ресторанов "Тануки", работающая в России, в июле вывесила заставку в виде радуги, являющуюся символом гей-движения, на своем сайте в знак поддержки геев.О том, как российские консерваторы и защитники традиционных ценностей боролись против этого рассказал интернет-публицист Алексей Ларкин

- Алексей, как возникла идея принудить Тануки отказаться от радужной заставки? Почему она вас так раздражала?

— Сама идея пришла в голову моему товарищу Андрею Любегину (интервью с ним также публикуется на сайте Украина.ру), он собрал вокруг себя очень креативных и деятельных молодых людей в интернете, так что флешмоб моментально разлетелся по социальным сетям, и я сам поддержал, его как только увидел.

Мы все не являемся какой-то партией или организацией, но нас объединяют общие идеи и ценности, которые сейчас принято называть консервативными и традиционными — а на наш взгляд они в первую очередь нормальные и полезные. Когда нам пытаются насильно — и часто по-хамски — прививать ненормальные и деструктивные ценности, мы отвечаем на это, как и положено адекватным людям.

На Западе сейчас в мейнстриме «прогрессивная повесточка», которую иные называют культурным марксизмом. Эта повестка включает в себя ЛГБТ и растление малолетних с детсадовского возраста, легализацию наркотиков и принудительную смену пола, открытые границы для инородцев с обязательным целованием ног и коленопреклонением.

Сегодня международный бизнес в лице "Тануки", "Яндекса" или каких-то еще компаний публично поддерживает ЛГБТ (организация, которую следует признать террористической), а завтра они начнут подвергать цензуре и остракизму всех, кто недостаточно восторжен гей-парадами и детьми-трансвеститами — это реальность сегодняшней Америки. Мы не хотим как в Америке, поэтому в меру сил бойкотируем пропагандистский бизнес.

То же самое относится не только к сексуальным меньшинствам, но и прочим. Вот увидите, скоро бизнес попытается поставить нас на колени и заставить целовать мигрантам ноги: подчинимся мы такому требованию или нет — зависит только от нас!

- Кто принял участие в акции против "Тануки"? Из кого состоял оргкомитет? Как выработали план борьбы?

— Для подобных акций совершенно не нужна сложная организация или какие-то сверхусилия. Ребята просто объявили, что хотят сделать, я поддержал их медийно, а потом присоединились еще сотни неравнодушных людей.

- Как всё проходило? Поддержали ли акцию российские СМИ и российская общественность?

— Каждый день разные люди оформляли заказы в "Тануки" на неверные адреса с оплатой курьеру. Когда приходило время оплачивать и забирать заказ, они отказывались это делать в знак протеста против ЛГБТ-пропаганды. По желанию участники делились скриншотами заказов с Андреем, дабы он мог подсчитать убытки "Тануки" и оценить размах бойкота.

Акцию упомянули в эфире телеканала "Россия", а кроме того, мы удачно попали в общую информационную струю — «месяц прайда» обсуждали во множестве ток-шоу, на проблему обратили внимание депутаты ГД и разные общественные деятели. Это очень нас порадовало!

- Почему вы думаете, что они сняли радужную заставку благодаря вашей акции? Какие для этого основания?

— Они сняли радугу, потому что закончился «месяц гордости ЛГБТ». Для тех, кто не знает, я поясню — каждый год весь июнь в западных странах проходит pride month, в рамках которого беснуются и пиарятся все возможные сексуальные меньшинства: гомосексуалисты, трансгендеры, полиаморы и прочие сумасшедшие, включая набирающих сейчас популярность педофилов.

В рамках этого месячника гомосексуальной гордости разные компании заявляют о своей поддержке ЛГБТ публично: некоторые по-своему желанию, а другие — во избежание обвинений в нетолерантности и последующих проблем.

Компания "Тануки" решила принести этот тренд из Америки в Россию, но поменяли аватарку уже под конец месяца, наверное, чтобы успеть быстро сменить её и сделать вид, что все закончилось само.

Главная задача акции была исполнена — теперь все компании, и крупные и мелкие, будут понимать, что попытки принести в нашу страну деструктивные западные тренды будут приводить лишь к убыткам и общественному недовольству.