Страх перед неведомым заболеванием частично прошел и сегодня многие, особенно молодые люди, с недоверием относятся к вновь вводимым ограничениям, считает израильский политолог Александр Цинкер

- Александр, на днях в Израиле зафиксировали 686 новых случаев коронавирусной инфекции. Специалисты говорят о начале второй волны пандемии. На ваш взгляд, готов ли Израиль к обострению эпидемиологической ситуации, и какие меры может предпринять правительство?

— Я бы не называл это второй волной. Это скорее всплеск — реакция на послабление карантина, последствия первой волны пандемии. На каком-то этапе правительство, спасая экономику, решило открыть почти все предприятия, открылись пляжи и тренажерные залы, студенты пошли учиться, вечером начали работать пабы и рестораны, где не соблюдались ни социальная дистанция, ни требования к ношению масок. Кстати, сейчас большинство выявленных зараженных коронавирусом — это люди в возрасте 20-29 лет.

Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Как долго продлится новый всплеск выявления инфицированных и каково будет их количество, сказать сложно. Поэтому трудно судить, насколько Израиль готов к росту числа зараженных.

Например, в начале эпидемии у нас было порядка двух тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Потом их количество спешно довели до трех тысяч. А на практике оказалось, что во время первой волны максимальное число подключенных аппаратов достигало только двух сотен, подключать другие не было необходимости.

Повторюсь, что в основном среди зараженных молодые люди, которые в легкой форме переносят заболевание и их лечение в основном проходит дома. Страх перед неведомым заболеванием при первой волне коронавируса частично прошел и сегодня многие, особенно молодое поколение, с недоверием относятся к вновь вводимым ограничениям.

Я надеюсь, что сейчас мы наблюдаем максимум всплеска эпидемии, при этом количество больных подключенных к аппаратам ИВЛ не увеличивается, что позволяет надеяться на лучшее.

- Как общины ортодоксальных иудеев отнеслись к возвращению карантинных мер?

— В таких религиозных городах, как Иерусалим и Бней-Брак, когда в мае вводились ограничения, происходили стычки с полицией и солдатами гражданской обороны. Тогда была проведена большая разъяснительная работа среди населения и сегодня никаких проявлений такого противостояния мы не видим. Кажется, люди поняли, что ограничения вводятся во благо их здоровья. То есть того противостояния, которое было в мае месяце, сейчас нет.

- Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что аннексия еврейских поселений на западном берегу реки Иордан должна проводиться после завершения пандемии. Как отреагировали на это предложение в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху?

— Если говорить в жесткой форме, то Нетаньяху указал Ганцу на то, что вопрос аннексии — это не его дело. То есть решение будут принимать с одной стороны премьер-министр и правительство, а с другой — кнессет. То есть он, Ганц свое мнение может высказать, но просто как один из членов правительства, не более.

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер Дональда Трампа, с которыми ведутся интенсивные консультации по данному вопросу.

Сложно предугадать какое будет принято окончательное решение израильским правительством. Возможно, даже сроки будут перенесены. Но в любом случае, осознание факта возможной аннексии территорий западного берега реки Иордан, оказало существенной давление на руководителей палестинской автономии, которые после шестилетнего молчания сегодня заявили о готовности сесть за стол переговоров. Видимо в палестинской автономии поняли, что «сделка века» может начаться реализовываться без палестинцев.

Кстати, на днях и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов возобновить переговоры с палестинцами. Можно поэтому считать, что шанс посадить за стол переговоров противоборствующие стороны еще совсем не исчерпан. И это является положительным фактом.