Без решения косовского вопроса Белграду не светит выйти на новый этап развития, потому что это ограничивает возможности обеспечения безопасности в регионе, считает политолог Олег Бондаренко

На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии с большим отрывом победила Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александра Вучича.

За президентскую партию отдали голоса более 63% избирателей, свыше двух миллионов граждан из 3,3 миллиона пришедших на выборы.

Таким образом, политсила Вучича может сформировать большинство в Народной скупщине, заняв до 190 из 250 парламентских мест.

- Олег, что стало причиной триумфа президентской партии на парламентских выборах?

— Прежде всего политика, которую проводит Вучич. Тот уровень доверия, которым пользуется сербский лидер в мире, социально-экономическая политика, которую он проводит. Нужно напомнить, что он поручил раздать всем гражданам Сербии в рамках поддержки населения во время пандемии коронавируса по 100 евро.

Для небогатой Сербии это заметная поддержка, и даже такая мелочь тоже сыграла свою роль.

- Почему сербская оппозиция призывала бойкотировать эти выборы?

— Сербская оппозиция бойкотировала выборы, потому что понимала, что вряд ли получит на них больше 15%. А быть в меньшинстве им очень не хотелось. Чем довольствоваться 15% в парламенте, они решили выйти на улицу и действовать другими методами.

Югославия, 12.06.1999 г.: конец ужаса неравной войны, начало ужаса навязанного мира © commons.wikimedia.org, Nick Macdonald

Другое дело, что явка на выборы составила чуть более 50%, а такая политически активная страна, как Сербия, знавала и более высокие явки на парламентские выборы, которые доходили до 65-67%. Но это не критично, во-первых, а во-вторых, 15% в явке — это тот максимум, на который могла рассчитывать оппозиция.

- Объявив о победе своей политической силы, Вучич заявил о необходимости перерождения Сербии. Что он имел в виду?

— Самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, это вопрос Косово. Сербский лидер не скрывает, что главной задачей нового парламента будет урегулирование косовского вопроса.

В этом смысле это будет уже новая Сербия. Потому что та Сербия, которую мы знаем, — это Сербия, в преамбуле Конституции которой записано, что Косово — это часть Сербии. Но при этом все знают, что как минимум 20 лет это уже не так.

Косово — это независимое образование, самопровозглашенная республика, признанная половиной мира. И, конечно, без решения косовского вопроса Белграду не светит выйти на новый этап развития, потому что это ограничивает возможности инвестиционной привлекательности, возможности обеспечения безопасности в регионе. Так как Косово остается беспокойным очагом, где криминал и наркотрафик, и как-то это нужно цивилизовывать и вводить в законное русло.

С другой стороны, есть косовские сербы, которых насчитывается около 100 тысяч человек, которые живут преимущественно на севере Косово и которые хотят вернуться домой.

- На ваш взгляд, каким мог бы быть компромисс в косовском вопросе?

— Компромисс может быть попыткой найти какую-то формулу, которая была бы минимально удобной для всех сторон. Есть разговоры по поводу разграничения Косово, возвращения Косово, населенного сербами, в состав Сербии, а Белград де-факто может смириться с независимостью своей южной автономии.

Там может быть множество различных вариантов, их смыслом является попытка привести к общему знаменателю нынешнюю ситуацию, когда есть официальная позиция, Косово — это Сербия, и фактическое положение вещей, когда Косово, к сожалению, уже давно Сербией не является.

И с одним миллионом 800 тысячами албанцев, которые там есть, ничего не сделаешь. Эту ситуацию уже невозможно изменить.

Несмотря на то, что Косово было, как Киев для России, местом зарождения государственности, с тех пор уже много воды утекло. И албанцы в Косово появились не вчера. Это был долгий исторический процесс, который занял не меньше полторы сотни лет с конца ХIХ века.

Уже накануне Первой мировой войны, в 1913 году, в Косово проживало больше албанцев, чем сербов.

С этим ничего не поделаешь, и сербам и албанцам нужно достигать мира. Без этого мира на Балканах не будет никогда спокойно.

- Сербия всегда испытывала теплые чувства к России. Продолжает ли президент Вучич эту традицию во взаимоотношениях с Москвой, Владимиром Путиным?

— Да, конечно. Я уверен, что Александр Вучич продолжит дружбу с Россией. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы в этом сомневаться. Так что Сербия останется главным европейским союзником Москвы не только на Балканах, но и в Европе.