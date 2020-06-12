Facebook вводит с подачи StopFake цензуру — Эдуард Долинский

В очередной раз крупнейшая в мире социальная сеть Facebook поставила себя в неудобное положение. В этот раз - объявив ложью без всяких на то оснований публикацию главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, а также многие другие, в том числе перепубликацию Украиной.ру сообщения Долинского по указке скандального ресурса StopFake

При этом в отношении Долинского Facebook действовал по рекомендации именно ресурса "Стопфейк", о чем Facebook прямо нам сообщил.

Посту Эдуарда Долинского была вручена «черная метка»: его не удалили, но теперь на нем красуется надпись: «Ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов».

Долинский у себя на странице 2 июля 2019 года сообщил, что дед бывшей и.о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун — военный преступник и нацистский коллаборант Иван Юркив, комендант вспомогательной полиции и палач евреев.

«Стопфейк» «опроверг» эти данные на основании заявления самой Супрун, которая прямо заинтересована в том, чтобы замять неприглядную историю.

Наше издание связалось с Эдуардом Долинским и попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию.

- Эдуард, сайт «Стопфейк» обвинил вас в распространении ложной информации о деде Ульяны Супрун. Украина.ру, опубликовавшая у себя ваш пост, тоже стала жертвой этой цензуры. Причем выводы «Стопфейка» основаны только на заявлении Ульяны Супрун, после чего «Фейсбук» пометил вашу публикацию как ложную. Как вы это оцениваете?

— Я оцениваю это как цензуру, основанную на недостоверной информации. Позднее я более подробно и обстоятельно выскажу свое мнение у себя в «Фейсбуке».

- Как вы считаете, такой подход действительно допустим в установлении правдивости или ложности информации? Почему сообщение Супрун для них истина, ведь она заинтересованное лицо в том, что касается своих родственников?

— Я более чем уверен, что дедушки Супрун были нацистскими коллаборантами, потому что они ушли на запад вместе с нацистами, их сначала вывезли в нацистскую Германию, а потом из Германии они уже попали в Канаду в 1948 или 1949 году. Вот каким образом она родилась там. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Супрун умалчивает о многом в своем заявлении, а вернее ни о чем не говорит, а намекает, что ее родственники имели какое-то отношение к УПА*.

У меня есть информация, что ее родственники были нацистскими коллаборантами, участвовали в деятельности Организации украинских националистов, а именно в деятельности украинской полиции, организованной нацистами.

Такой метод «Стопфейка» — примитивное использование бездоказательной информации — это «слово против слова», конечно же, недопустим.

- Как вы оцениваете такую практику, когда противоречивой мягко говоря структуре как «Стопфейк» доверяют право определять истинность или ложность той или иной информации? Зачем это делается? Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

— Мне непонятно, почему именно эту структуру выбрали для того, чтобы она оценивала какие-то исторические вещи.

Они не привлекли для своей так называемой экспертизы ни одного историка, ни одного специалиста, ни одного эксперта — это странный подход.

Стопфейк не первый раз безуспешно пытается объявить ложью мои публикации — они таким образом хотят оправдать героизацию нацизма.

Но чтобы «Фейсбук» на основании их публикаций применял против меня какие-то санкции — такое впервые.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ